8位藝文大咖登場！4個月13場公益講座全免費　蔣勳首度合作日星鑄字行





▲8位藝文大咖登場！「台灣應用材料文藝季」規劃4個月舉行13場公益講座全免費。（圖／台灣應用材料文藝季提供）

記者林育綾／綜合報導

第20屆「台灣應用材料文藝季」7月開跑，連續4個月將舉辦13場公益講座，邀來8位藝文界名家，包括蔣勳、李乾朗、王浩一、王浩威、邢子青、蔡舜任、豪華朗機工的張耿華、曾煒傑等擔綱。其中美學大師蔣勳講座常年人氣爆棚，首度改以數位線上同步觀看，更首度與全球僅存的正體中文活版印刷鑄字廠「日星鑄字行」合作，展現正體中文字的精髓和美麗。

應用材料公司為慶祝在台成立30周年，規劃為期4個月的講座，還特別企劃雙講師對談、樂團現場演奏，以及攜手奇美博物館展覽的新媒體藝術講座。

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7月文藝季從音樂會講座起跑，由台北愛樂電台資深主持人邢子青在台南成功大學首講，結合愛樂室內樂團的現場演奏，從歐陸古典到台灣民謠，悠揚的樂聲透過導聆剖析，引領聽眾感受東西方音符的交織跳躍。8月，首次影音播送美學大師蔣勳的文藝講堂20周年特輯，包括東西方信仰與印刷科技的關連與應用，體現科技改變世界，創造美好文明。

▲蔣勳講座常年人氣爆棚。（圖／台灣應用材料文藝季提供）

由於蔣勳常年講座人氣爆棚，今年首度改以數位影音形式，收錄成3場「信仰與印刷術科技」的精彩特輯，不受時空與場域限制，讓全球粉絲都能同步線上觀看。呼應主題，蔣勳更首度與全球唯一僅存的正體中文活版印刷鑄字廠「日星鑄字行」合作，一同展現台灣保留的繁體中文字型的精髓和美麗。

▲蔣勳首度與日星鑄字行合作，帶領華人連結印刷科技與大眾信仰的奧秘。（圖／日星鑄字行臉書）

9月的城市講座系列中，城市嬉遊文史家王浩一、心理醫師王浩威兄弟合檔為古今英雄把脈診斷，在新竹清華大學展開「歷史英雄，與心理醫生的對話」；古蹟學者李乾朗透過「直探匠心，發現台灣古建築之美」剖視圖及精彩的講述，直擊建築空間的動力與奧祕。

而神乎其技12小時修復名畫、轟動全台的文物修復師蔡舜任「非關修復」，娓娓道出形塑時光在各式文物、材料及藝術品流轉的樣貌；喜愛老樹的王浩一，則以「旅行老樹，與綠古蹟的對話」分享寶島綠古蹟的趣味故事。

10月新媒體藝術講座×台灣應用材料30周年特企系列講座，揭幕「共識創造-理想與現實的平衡練習」、「數位時代的美學演進」，首度力邀擅長運用科技機械、數位互動，以跨界創作聲名遠播的「豪華朗機工」張耿華、「叁式創意」曾煒傑，結合科技共譜具深度與美學的精彩作品。

13場公益免費講座，除線上講座外皆採網路事先報名，可至台灣應用材料公益網站查詢。同時台灣應用材料文藝季臉書粉絲專頁舉辦「藝馬當先活動」，只要上傳音樂會講座報名截圖，有機會獲得當天座位保留席次和文藝季獨家書籤套組。參加2場不同類型講座即可集點兌換「日星鑄字行活印工坊體驗門票」，參加3場即可獲得限量「20周年紀念小卡套組」。

應用材料公司名列全球前500大企業，提供材料工程解決方案，設備用來製造幾近世界上每顆新式晶片與先進顯示器，以工業規模在原子層級進行材料改質的專業，協助客戶將可能轉化成真。台灣區總裁余定陸表示，台灣應用材料致力於關懷社區，透過文藝季活動，長期承諾及支持社區文化與藝術的發展。20年前一個起心動念，播下了藝文的種子，如今種子已茁壯成枝葉繁茂的文藝大樹，「展望未來，我們持續扮演優良企業公民，為本地藝文盡一份心力」。

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