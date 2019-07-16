堅守活版印刷工藝！他就像「孤獨詩人」：做重要的事，卻無人理會



▲日星鑄字行以活版印刷工藝打造《活葉集》，即日起在和平青鳥書店展售，讓民眾可以親睹流傳上萬年的文明！（影／記者林育綾攝）



▲「日星鑄字行」老闆張介冠堅守著差點失傳的工藝，承擔保存文化的使命，被作家張大春形容「像孤獨的詩人，做重要的事，卻無人理會。」（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

生活在每分鐘能打上百字的數位時代，你曾見過流傳上萬年的人類文明「活版印刷」技術嗎？「日星鑄字行」是世界唯一打造正體中文的活版印刷鑄字廠，張介冠老闆堅守著這個差點失傳的工藝，以活版印刷技術為作家張大春打造全球僅100套的古詩集《活葉集》在今（7/15）正式問世！張大春形容，張介冠老闆獨自承擔這個文化資產，就像個「孤獨的詩人」，「明明在做一件很重要的事，卻無人理會。」



▲▼ 日星鑄字行50週年，為作家張大春以活版印刷打造《活葉集》，在和平青鳥書店展售。（圖／記者林育綾攝）



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日星鑄字行成立至今50週年，歷經活版印刷產業由盛到衰，儘管數位印刷全面重擊，二代傳人張介冠卻堅持守住父親一生的心血，不願將這個流傳上萬年、對人類文明重要的資產送進歷史裡。他還曾經拒絕出價數億人民幣的財團收購，繼續在這間巷弄裡的小小鑄字行，日復一日地鎔鑄鉛字，甚至計畫重建活版印刷產業鏈，為此變賣祖產、負債累累，只因單純地相信：「文化應該屬於全部的人，而非任何人的私產。」

然而要重建並非容易的事，其中面臨的第一個最大考驗，便是鑄成鉛字的「銅模」耗損，卻只有他一人擁有修復的技術，初期獨自默默地修復，從一天1個字，進展到一天5至10字，仍敵不過銅模耗損的速度。終於在外界的幫助下，二度展開「銅模字體復刻募資計畫」，培訓專業的字體修復師，進而與作家張大春相遇。



▲張介冠日復一日地鎔鑄鉛字，曾拒絕高價財團收購，只因單純地相信「文化應該屬於全部的人。」（圖／呂學緯攝影／新經典文化提供）

張大春形容張介冠就像「孤獨的詩人」，「明明在做一件很重要的事，卻無人理會，獨自承擔著這份重責。」而張大春寫著「幾乎無人書寫的古體詩」，這種講究格律的詩體已逐漸被現代人遺忘，就像「活版印刷」，幾乎已被數位印刷取代。因此他將自己創作的8000多首詩當中挑出32首，無酬提供給日星鑄字行，以活版印刷技術來製作這本詩集，作為募資計劃的回饋品之一。



▲承載萬年的工藝作品《活葉集》歷時3年問世！左起：作家張大春、活葉集書冊結構設計師高鵬翔、活葉集美術設計師劉宜芬、日星鑄字行張介冠、朱立倫先生。



只是沒料到從那之後，耗費了近3年的時間，以平均一天只做3個字的慢速才完成這部詩集，投入的成本也遠遠超過了募資金額！當初一本詩集的募資金額是1萬元，9本總共募了9萬元，但為了做這9本就耗費了超過百萬，等於賠了百萬，途中很多人勸張介冠，「你乾脆把錢退給那9人，不要印了。」但張介冠堅持，「說出口的話就是承諾。」無論如何也要為這9位支持日星的朋友兌現。



▲《活葉集》設計師劉宜芬（左）、高鵬翔（右）現場展示。（圖／記者林育綾攝）

因為堅持這個承諾，張介冠笑說《活葉集》的兩位設計師高鵬翔、劉宜芬也被折磨得「不成人形」，張大春還特別為此向兩位設計師「道歉與道謝」，全因當初他自己隨口說的一句話，「希望自己的詩集能夠是活頁，又能拆展開來」，他坦承那時只是一個無意間的想法，「沒想到讓設計師們忙了這麼多年！」



▲為了《活葉集》張介冠笑說兩位設計師高鵬翔、劉宜芬也被折磨得「不成人形」。（圖／記者謝婷婷攝）

《活葉集》的書冊結構可說是「前所未有、世界唯一的設計」，是高鵬翔從傳統剪紙的概念衍伸，天馬行空發想，既能像一般書本翻讀，又能像古書卷軸一樣展開。劉宜芬更是沒日沒夜進行美術設計，挑戰傳統排版，再加上選紙、嘗試各種印刷方式等，整本詩集從頭到尾都是「手工」，承載了上萬年的工藝技術。劉宜芬曾說，「做完這本書，都能上一整學期的印刷教科書了！」



▲整本詩集從頭到尾都是「手工」，承載了上萬年的工藝技術。（圖／呂學緯攝影／新經典文化提供）

差點消失的工藝技術，結合著差點失傳的古體詩，「日星鑄字行50年 x 張大春《活葉集》匠藝呈獻」展售活動，即日起在「消失的書店」和平青鳥舉行，期許文人的溫度不會消失。現場不但展示《活葉集》、珍貴的鉛字排版，還有一台從日星鑄字行搬來的「圓盤印刷機」，讓參觀者親眼目睹活版印刷的工具之一。而《活葉集》除了提供整套販售，也有單張的詩頁讓讀者收藏，讓人重新感受文字的重量與溫度，也讓這些對工藝和文化堅持的人們，所堅守的美好意義「不會消失」。



▲《活葉集》除了提供整套販售，也有單張的詩頁讓讀者收藏。（圖／記者林育綾攝）



▲現場還有一台從日星鑄字行搬來的「圓盤印刷機」，讓參觀者親眼目睹活版印刷的工具之一。（圖／記者林育綾攝）

日星鑄字行50年x張大春《活葉集》匠藝呈獻

展覽日期：7月15日-8月18日

展覽地點：和平青鳥書店

展覽地址：台北市大安區臥龍街287號（近捷運麟光站）

日星鑄字行

地址：台北市大同區太原路97巷13號

營業時間：9:00-12:00；13:30-17:00

（販賣鉛字等相關商品）

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