張大春邀朱立倫「投入文化界」　朱：「韓」流中的暖流



▲日星鑄字行與作家張大春合作，以活版印刷工藝耗時3年打造《活葉集》問世！朱立倫（右1）受邀出席記者會提到「是寒（韓）流中的暖流。」（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣唯一活版印刷鑄字廠「日星鑄字行」耗時3年以活版印刷工藝技術，為作家張大春打造全球僅100套的古詩集《活葉集》在今（7/15）正式問世！記者會上朱立倫也受邀出席，由於今恰好是國民黨內總統初選民調出爐，未獲提名的他在致詞時接受民眾掌聲自嘲「這是在這股『韓』流中溫暖的暖流。」並分享目前勤練書法，而他的老師張大春更力邀，「歡迎投入文化界！」



▲日星鑄字行二代傳人張介冠，堅持著這個流傳上萬年、對人類文明重要發展的產業。（圖／呂學緯攝影／新經典文化提供）

日星鑄字行成立至今50週年，歷經活版印刷產業由盛到衰，如今也是世界僅存打造「正體中文」的活版印刷鑄字廠。日星二代傳人張介冠堅守著已經沒人從事的產業；而作家張大春寫著幾乎無人寫、講究格律的古詩，兩者相遇且共鳴，產生今日的結晶——《活葉集》，保存著上萬年的活版印刷技術，前所未有的設計，全球限量100套、每套價值超過萬元，也是文人與工藝結合的藝術品。

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▲張大春形容張介冠「就像詩人一樣寂寞，明明在做一件很重要的事情，卻無人理會。」（圖／呂學緯攝影／新經典文化提供）

張大春所寫的古體詩講究格律，這種詩體已逐漸被現代人遺忘，如同活版印刷幾乎全面被數位印刷取代，他在今出席活動時形容張介冠「就像詩人一樣寂寞，明明在做一件很重要的事情，卻無人理會。」因此當時將自己創作的8000多首詩當中挑出32首，無酬提供給日星鑄字行，以活版印刷技術來製作這本詩集，作為募資計劃的回饋品之一。

只是沒料到從那之後，耗費了近3年的時間，以平均一天只做3個字的慢速才完成這部詩集，投入的成本也遠遠超過了募資金額，書冊結構與設計更是前所未見，讓日星找來的兩位設計師高鵬翔、劉宜芬花了許多力氣，一再嘗試，整本詩集從頭到尾都是「手工」，承載了上萬年的工藝技術。



▲《活葉集》兩位設計師劉宜芬（左）、高鵬翔（右）現場展示。（圖／記者林育綾攝）

記者會上朱立倫受邀致詞時，表示自己其實是來聽大師們分享，原本沒打算要發言，沒想到民眾給予熱情掌聲，讓他自嘲「這是在這股『韓』流中溫暖的暖流。」而他的老師張大春則力邀，如果不從政，「歡迎投入文化界！」朱則笑說，目前自己有學習書法，但要作詩可能還沒那麼快。



▲日星鑄字行老闆張介冠（左）導覽時，朱立倫（右）在旁聆聽、欣賞成品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 「日星鑄字行50年x張大春《活葉集》匠藝呈獻」。（圖／記者林育綾攝）

「日星鑄字行50年x張大春《活葉集》匠藝呈獻」展售活動，即日起在「即將消失的書店」和平青鳥書店舉行，現場不但展示活葉集、珍貴的鉛字排版，還有一台從日星鑄字行搬來的「圓盤印刷機」，讓民眾實際體會活版印刷的樂趣。而《活葉集》除了提供整套販售，也有散頁單張的詩讓讀者收藏，一面是張大春老師的書法字，另一面則是以活版印刷印製的古詩，讓人重新感受文字的重量與溫度，也讓這些對工藝堅持的人們，所堅守的美好意義「不會消失」。



▲現場還有一台從日星鑄字行搬來的「圓盤印刷機」，讓民眾實際體會活版印刷的樂趣。（圖／記者林育綾攝）



▲《活葉集》除了提供整套販售，也有散頁單張的詩讓讀者收藏。（圖／記者林育綾攝）

►獨家／一天平均「只做3個字」 日星鑄字活版印刷《活葉集》製作3年首曝光

日星鑄字行50年x張大春《活葉集》匠藝呈獻

展覽日期：7月15日-8月18日

展覽地點：和平青鳥書店

展覽地址：台北市大安區臥龍街287號（近捷運麟光站）