正妹護士烈日「跪地CPR 20分」...救護車來默默離開！　網狂肉搜：最美天使

▲女護士烈日下心肺復甦術20分鐘。（圖／翻攝自新京報）

記者劉亭／綜合報導

廣東廣州一名男子23日突然在天橋上暈倒，一名女子經過現場，二話不說跪地，在烈日下對男子展開心肺復甦急救20分鐘，直到救護車趕到現場，許多網友大讚她人美心善。

綜合陸媒報導，23日男子倒地暈倒後，一名自稱護士的長髮女子主導之下，城管工作人員和多名路人一同對他施行心肺復甦術和人工呼吸，救護車到達時，暈倒男子的脈搏和呼吸已逐漸恢復，護士就默默和同行人離開了。

在大陸網友們四方尋人的狀況下，該名護士小姐姐為張雯和城管大哥莫賢超。張雯是中山火炬開發區醫院ICU護士，她23日搭火車從湖南老家到廣州火車站，原計劃到省汽車站搭乘汽車返回中山，但在廣州火車站地鐵站D2出口附近天橋發現暈倒男子。

▲對於一切，張雯保持平常心。（圖／翻攝自南方都市報）

經過及時搶救治療，暈倒男子25日已經脫離危險。該男子47歲，是河南省人，有心臟病史，獨自一人從開封市來廣州打工，剛出火車站就暈厥了。張雯聽到消息後激動表示，「最要緊就是病人能轉危為安，這比感謝更重要。」

張雯今年26歲，當天和老公搭火車誤點，才剛好遇到「可能也是上天讓我去救他的吧。現在想起來，也是因為火車晚點了，我才有機會遇到他」，隔天還如常到醫院上班。而對於在網路上爆紅，她更是完全沒有想過「作為一名醫護人員，救人就是本職工作」。

►戴口罩更要保養