三峽大壩即將「潰壩」？陸專家透露：混凝土重力壩能撐500年、抗原子彈轟炸

▲三峽大壩。（圖／CFP，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中國南方連續一個月受到豪大雨的侵襲，導致各地災情不斷，甚至傳出三峽大壩有「潰壩」的危機。對此，中國工程院院士、水文學與水資源學家王浩強調，三峽大壩是使用混凝土重力壩，所以其抗壓能力「會在100年內越泡水越結實」。另外，中國三峽集團總工程師張曙光也說，大壩混凝土至少500年不會有問題。

據《中國經濟週刊》報導，王浩認為三峽壩體的安全性沒有任何問題，他的論斷依據分別是，大壩本身是按照能抵禦「萬年一遇」的超大洪水而設計，即使在洪峰流量高達12.43萬立方公尺／秒的衝擊下，大壩本身仍能安然無恙；三峽大壩是混凝土重力壩，不僅不怕長期浸水，其抗壓能力反而會在100年內越泡水越結實。

「從目前的實驗結果看，大壩混凝土至少500年不會有問題。」張曙光則分析說，確實有說過「大壩彈性變形都在設計允許範圍內」，但此話卻被網上一些人斷章取義炒作成「官方終於承認大壩變形」，其實「彈性變形」是所有構造物受力後都必然會有的現象，道路橋樑、高樓大廈，包括水泥地板都有，「彈性變形並不可怕，關鍵要看是否在設計允許範圍內。」

張曙光透露，「三峽大壩有一套完備的安全監測系統，與主體工程同步實施，共埋設了1.2萬多個儀器監測點，一旦哪裡有異常就會即刻報警。任何細小問題都不會錯過，怎麼可能會出現谷歌照片上那麼誇張的『變形』。」

另外，針對外界質疑三峽大壩能否抵禦原子彈的攻擊，中國水力發電工程學會副秘書長張博庭表示，這其實早在1958年就是國防議題，因為在當時特殊的國際環境下，首先要考慮三峽大壩成為戰爭攻擊目標的後果，軍方和工程部門從1959至1988年做了大量試驗，最後確定了「最抗炸、不會潰壩」的混凝土重力壩型。

張博庭進一步指出，「退一萬步說，假如原子彈直接命中大壩，後果也只是把大壩炸出一個大缺口，相當於幾個關不上的大閘門而已，不可能發生整個水庫瞬間滔天傾瀉的毀滅性潰壩。」

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