譚兵讀武／毛澤東曾說原子彈是紙老虎！歷經美國四次核威脅...北京擁核奪話語權

記者曾俊豪／台北報導

美國計畫六月底邀請中俄就核武議題進行談判，打算提出限制三方軍備。事實上，中共已故領導人毛澤東一度視原子彈為紙老虎，直到美國四次威脅實施核攻擊，他才體認到「擁核才有話語權」。6月12日中午12時30分，《譚兵讀武》第7集帶您走進死亡之海羅布泊，一探解放軍的核子發展史。

軍事歷史YouTuber老譚在節目中提到，毛澤東原先對核武的認知是「原子彈是紙老虎」，也就是說，只能嚇唬人，「他說這段話的時間是在1945年，輕視核武器的態度，影響中國足足有10年之久。」

不過，二次大戰後，美國至少四次威脅要對中國實施原子彈攻擊，才讓毛澤東體認到，「沒有原子彈、只有手榴彈」，講話就沒有分量。

▲譚兵讀武EP7揭秘兩岸核武發展史。（圖／翻攝譚兵讀武）

老譚提到，美國對中國的核威脅，最早在1950年韓戰期間，再來則是1954年第一次台海危機、1958年第二次台海危機等，美國到最後甚至要跟當時的蘇聯合作，聯手對中國實施「核子絕育」，將中國發展核武的可能性化為零。

也就是美國連串動作，讓中國體認到「擁核才有話語權」的真諦。1960年，中國與蘇聯關係極速惡化，蘇聯甚至撤走所有專家，並把圖紙資料都帶走，讓毛澤東決定自力更生。他還說，「原子彈要有，氫彈也要快」，並立下「三年突破，五年掌握，八年適當儲備」的目標。

1964年10月16日，中國第一枚核彈在新疆羅布泊起爆，爆炸當量2萬噸，這個突破，甚至產生蝴蝶效應，促使台灣發展核武。原來，羅布泊試爆原子彈之後的第二年，蔣介石認為，反攻大陸只剩下一年的機會，因為等毛澤東造出可實戰用的原子彈後，再也沒打回去的機會了。

▲大陸1964年於新疆羅布泊試爆第一顆原子彈成功。（圖／翻攝新華網）

於是，蔣介石加速「國光計畫」，只可惜，1965年的「八六海戰」、「烏坵海戰」接連失利，反攻大陸的號角便鮮少響起，轉成自保策略。而台灣其實一度與「擁核」的目標距離不遠，無奈美國在1988年成功策反當時的核武專家、陸軍上校張憲義，讓他破壞設備、文件，毀了台灣的核武發展。張憲義事後則在CIA協助下，一舉逃到美國，並取得美國國籍。

國共的核武發展，其實就像近代兩岸關係，美國始終在當中扮演關鍵角色。事實上，若是台灣當年真的研發出核武，兩岸格局也很有可能就此轉變，只可惜，過去並無法改變，只能探討始末，期盼鑑古知今，6月12日中午12時30分，《譚兵讀武》第7集帶您一探解放軍的核武發展，了解台灣的核武夢。

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）