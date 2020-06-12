　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

譚兵讀武／毛澤東曾說原子彈是紙老虎！歷經美國四次核威脅...北京擁核奪話語權

請按讚支持ETtoday新聞雲

 記者曾俊豪／台北報導

美國計畫六月底邀請中俄就核武議題進行談判，打算提出限制三方軍備。事實上，中共已故領導人毛澤東一度視原子彈為紙老虎，直到美國四次威脅實施核攻擊，他才體認到「擁核才有話語權」。6月12日中午12時30分，《譚兵讀武》第7集帶您走進死亡之海羅布泊，一探解放軍的核子發展史。

軍事歷史YouTuber老譚在節目中提到，毛澤東原先對核武的認知是「原子彈是紙老虎」，也就是說，只能嚇唬人，「他說這段話的時間是在1945年，輕視核武器的態度，影響中國足足有10年之久。」 

不過，二次大戰後，美國至少四次威脅要對中國實施原子彈攻擊，才讓毛澤東體認到，「沒有原子彈、只有手榴彈」，講話就沒有分量。

▲▼ 。（圖／記者曾俊豪攝）

▲譚兵讀武EP7揭秘兩岸核武發展史。（圖／翻攝譚兵讀武）

老譚提到，美國對中國的核威脅，最早在1950年韓戰期間，再來則是1954年第一次台海危機、1958年第二次台海危機等，美國到最後甚至要跟當時的蘇聯合作，聯手對中國實施「核子絕育」，將中國發展核武的可能性化為零。

也就是美國連串動作，讓中國體認到「擁核才有話語權」的真諦。1960年，中國與蘇聯關係極速惡化，蘇聯甚至撤走所有專家，並把圖紙資料都帶走，讓毛澤東決定自力更生。他還說，「原子彈要有，氫彈也要快」，並立下「三年突破，五年掌握，八年適當儲備」的目標。

1964年10月16日，中國第一枚核彈在新疆羅布泊起爆，爆炸當量2萬噸，這個突破，甚至產生蝴蝶效應，促使台灣發展核武。原來，羅布泊試爆原子彈之後的第二年，蔣介石認為，反攻大陸只剩下一年的機會，因為等毛澤東造出可實戰用的原子彈後，再也沒打回去的機會了。

▲大陸1964年於新疆羅布泊試爆第一顆原子彈成功。（圖／翻攝新華網）

大陸1964年於新疆羅布泊試爆第一顆原子彈成功。（圖／翻攝新華網）

於是，蔣介石加速「國光計畫」，只可惜，1965年的「八六海戰」、「烏坵海戰」接連失利，反攻大陸的號角便鮮少響起，轉成自保策略。而台灣其實一度與「擁核」的目標距離不遠，無奈美國在1988年成功策反當時的核武專家、陸軍上校張憲義，讓他破壞設備、文件，毀了台灣的核武發展。張憲義事後則在CIA協助下，一舉逃到美國，並取得美國國籍。

國共的核武發展，其實就像近代兩岸關係，美國始終在當中扮演關鍵角色。事實上，若是台灣當年真的研發出核武，兩岸格局也很有可能就此轉變，只可惜，過去並無法改變，只能探討始末，期盼鑑古知今，6月12日中午12時30分，《譚兵讀武》第7集帶您一探解放軍的核武發展，了解台灣的核武夢。

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

ET快訊
正妹DJ上空出門「真理褲新穿法」超噴血！薄衣變透明…南半球掉
美股道瓊指數重挫1861點　台股早盤下跌258點
台灣網紅「本尊帳號」自爆上空無碼照　推文透露辦「感謝祭」意願
美議員提出《台灣防衛法》　確保美軍維持「阻止中國武統」能力
通姦除罪12天「偷情網站激增台灣女註冊」　會員身分曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

譚兵讀武／毛澤東曾說原子彈是紙老虎！歷經美國四次核威脅...北京擁核奪話語權

離岸風機能成「護國神柱」？　黃士修：漁船會先擱淺

離岸風電能反解放軍登陸？張競駁：反而有帶路的作用

快訊／東海岸傳巨響！中科院疑試射「天弓三型+愛國者」飛彈

美C-40A運輸機飛越台領空　華春瑩怒批：停止挑釁行動

核力量與美俄不同量級！華春瑩：中國參加核裁軍談判時機還沒成熟

又有美艦接近！「拉爾塔號」由東海進入台灣北部海域　一路朝馬祖航行

共軍多架蘇愷30戰機才剛進入　台灣F-16V今升空進入西南海域

B-52轟炸機空中掉「測試彈」　美投入「極音速武器」與中俄有關

美軍3航母部署太平洋！　訓練畫面曝光

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

徐乃麟「大炮→慈父」：從沒打過小孩！　笑稱「被電視汙名化」秒被打臉...「你罵過我！」

譚兵讀武／毛澤東曾說原子彈是紙老虎！歷經美國四次核威脅...北京擁核奪話語權

離岸風機能成「護國神柱」？　黃士修：漁船會先擱淺

離岸風電能反解放軍登陸？張競駁：反而有帶路的作用

快訊／東海岸傳巨響！中科院疑試射「天弓三型+愛國者」飛彈

美C-40A運輸機飛越台領空　華春瑩怒批：停止挑釁行動

核力量與美俄不同量級！華春瑩：中國參加核裁軍談判時機還沒成熟

又有美艦接近！「拉爾塔號」由東海進入台灣北部海域　一路朝馬祖航行

共軍多架蘇愷30戰機才剛進入　台灣F-16V今升空進入西南海域

B-52轟炸機空中掉「測試彈」　美投入「極音速武器」與中俄有關

美軍3航母部署太平洋！　訓練畫面曝光

滋養心靈的時代庭師「日本藝術家栗林隆 」

正妹台中賣場開直播「躺床直接睡翻」！　睡10分鐘被店員抓包…網傻眼：超丟臉

LIVE／經濟部聯手AIT力推人才大循環　蔡英文最新說明

太麻里一日遊踩點行程　私房觀景台180度賞日出看海、還有浪漫繡球花步道

愛犬每天陪上班8年...意外病逝「車上好空」　寵物雲店長淚崩：心還很痛

旅遊魂憋不住⋯林佳龍要偽出國！標註蔡英文、蘇貞昌還「不保證抽中」

屏東縣府協助餐飲業搶三倍券商機　邀請行動業者免費授課

富里出現彩繪稻田 ！黑綠黃白幾何圖案吸睛　成熱門打卡景點

屏東縣長潘孟安率隊1日旋風　推跨域觀光建立良好縣市交流

「肝包油」形容脂肪肝很貼切！打造彩色人生從遠離脂肪肝開始

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

軍武熱門新聞

快訊／東海岸傳巨響！中科院疑試射2飛彈

離岸風機不只發電　蔡依橙：是反登陸防線

離岸風機能反登陸？　黃士修PO文回應

離岸風電能反解放軍登陸？張競反駁

美運輸機越台領空　華春瑩回應了

台灣F-16V今升空進入西南海域

美艦接近台灣　一路朝馬祖航行

登陸台灣有多難？老戰地記者：3萬發飛彈也無法

華春瑩：中國核力量與美俄不在一個量級

勇鷹高教機首飛鼻輪全程不收　原因曝光

真空期結束！美2艘航母亞太巡航

俄戰機又出現阿拉斯加海岸外！

B-52轟炸機空中掉「測試彈」！

美軍「3航母」部署太平洋！訓練畫面曝光

更多熱門

相關新聞

北韓：沒理由維持「金川關係」！

北韓：沒理由維持「金川關係」！

北韓官媒《朝中社》（KCNA）今（12）日報導，平壤當局認為，沒有理由繼續維持領導人金正恩與美國總統川普之間的關係，甚至認為此舉「沒有什麼用處」，將進一步發展軍事力量，對抗華府威脅。此文發表的日期正好也是金正恩與川普首次會面的2周年。

陪川普現身惹議　美參謀首長認錯

陪川普現身惹議　美參謀首長認錯

離岸風電能反解放軍登陸？張競反駁

離岸風電能反解放軍登陸？張競反駁

川普民調輸拜登14%　批評CNN造假

川普民調輸拜登14%　批評CNN造假

華春瑩：中國核力量與美俄不在一個量級

華春瑩：中國核力量與美俄不在一個量級

關鍵字：

譚兵讀武老譚馬可叔軍武歷史youtuber網紅核武核子彈原子彈紙老虎毛澤東川普核子絕育軍備競賽核武競賽

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃翹屁全露出

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

隋棠品牌洋裝爆抄襲！拿出設計原稿圖說清楚

90%女生都愛！名醫揭「傷身習慣Top3」下場：會死人的

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

嫁向佐9個月結婚登記卡關！郭碧婷突發文

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

快訊／台南男大生「暴砍學長」！遭檢方聲押

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

周杰倫出門喝咖啡「我開車去」…樹下藏6000萬黑色超跑

大甲媽起駕萬人跪地！2分鐘神速上路

更多

最夯影音

更多
老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危
王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面