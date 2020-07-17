　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投13鄉鎮都有樂齡學習中心「拼圖」達標　年長者樂開懷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲南投縣信義樂齡中心揭牌，全縣13鄉鎮都有樂齡學習「拼圖」圓滿達標，年長者樂開懷。（圖／南投縣政提供，下同）

▲南投縣信義樂齡中心揭牌，全縣13鄉鎮都有樂齡學習「拼圖」圓滿達標，年長者樂開懷。（圖／南投縣政提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

為提供信義原鄉部落長輩終身學習的機會及便利學習場所，縣府教育處17日在羅娜社區活動中心揭牌啟用信義鄉樂齡學習中心。特別的是，縣府原民局針對中心位在2樓，老人家上下樓吃力不便的問題，斥資100多萬元增設的電梯，也同步動工，預計9月就能啟用。

揭牌啟用典禮，由羅娜社區發展協會理事長伍添福主持，縣府教育處長陸正威、原民局長史強、家庭教育中心主任呂建蒼、信義鄉公所社會課長柯美英、羅娜村長伍福明等人共同揭牌，正式開展原民地區高齡學習的歷史新頁。

陸處長指出，南投縣自97年起陸續於各鄉鎮市設置樂齡學習中心，以一鄉鎮一樂齡為目標，提供55歲以上中高齡民眾學習活動，規畫多元學習課程有生活安全、運動保健、心靈成長、人際關係、藝術教育、劇團演出、資訊科技、生命關懷及貢獻服務等。

▲南投縣信義樂齡中心揭牌，全縣13鄉鎮都有樂齡學習「拼圖」圓滿達標，年長者樂開懷。（圖／南投縣政提供，下同）

信義鄉樂齡學習中心秉持著「文化傳承在地化，教育學習防老化」的理念，提供原鄉長者舒適的學習場域，在縣府的積極推展下，成為本縣第13所啟動的樂齡學習中心，奠立服務對象更調降到45歲，積極鼓勵中高齡鄉民利用來終身學習。

原民局長史強也感謝教育處為信義鄉打造樂齡學習的新天堂樂園，他說，信義鄉樂齡學習中心由羅娜社區發展協會承辦，由於中心設在二樓，鄉民年紀大了上下樓梯很吃力，原民局因此早就籌措100多萬元經費，要為樂齡中心所在的社區活動中心增設電梯，最近順利發包，也在樂齡中心揭牌的同天動工，真可算是雙喜臨門。

南投全縣13鄉鎮市樂齡學習中心分別為國立暨南國際大學 (水社中心)、南開科技大學 (草屯鎮)、水里鄉水里國小、紅十字會南投縣支會、南投縣樂齡教育文化發展協會、竹山鎮延正、國姓鄉國姓、名間鄉田仔、集集鎮八張、鹿谷鄉鹿谷、中寮鄉和興、信義鄉羅娜、仁愛鄉南豐等社區發展協會。

超級經典、一用上癮

更多新聞】

6支「499之亂」門號被盜購iphone11手機　第5支差一點也被「五鬼搬運」盜走

「天涯海角」電影院深入偏鄉　躺椅+耳機帶來「影城」般高級享受

石虎「路殺」憾事頻傳　南投集集「綠色隧道」為石虎棲息地！要慢行

ET快訊
威力彩史上「20億↑頭獎」得主公開！他逛夜市變富豪
地獄24分鐘！台北北投「77：0」虐殺桃園南勢
聖結石「蘆洲聯開宅」火災竟沒滅火器　驚人租金嚇呆網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

暑期青春專案七股潟湖生態之旅暨淨灘活動　佳里警辦預防犯罪宣導

南投13鄉鎮都有樂齡學習中心「拼圖」達標　年長者樂開懷

台東縣召開調解業務研習會　表揚資深績優鄉鎮調解委員會

僑胞無畏疫情寄送英語讀本　台東偏鄉信義國小力挺閱讀

兒童及少年福利與權益促進會議　台東首次邀請兒少代表擔任委員

台灣俄羅斯僑民協會到訪　中市府允協助身障選手移地訓練

賴清德參訪苗栗！與苗栗觀光業者交流座談　縣長徐耀昌全程陪同

中山高深夜驚傳翻覆意外　自小客四輪朝天男駕駛受困

申報毒化物簡易運送表單　業者應裝置行動軟體回傳軌跡以免受罰

大型車瞬間壓爆水球大型車　學童「內輪差」恐怖體驗很震撼

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

鄧倫密室逃脫「被NPC凶到結巴軟腳」　楊冪機智使出「軟綿音撒嬌」過關了！

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

這種守備~~洪總表情包又來啦

暑期青春專案七股潟湖生態之旅暨淨灘活動　佳里警辦預防犯罪宣導

南投13鄉鎮都有樂齡學習中心「拼圖」達標　年長者樂開懷

台東縣召開調解業務研習會　表揚資深績優鄉鎮調解委員會

僑胞無畏疫情寄送英語讀本　台東偏鄉信義國小力挺閱讀

兒童及少年福利與權益促進會議　台東首次邀請兒少代表擔任委員

台灣俄羅斯僑民協會到訪　中市府允協助身障選手移地訓練

賴清德參訪苗栗！與苗栗觀光業者交流座談　縣長徐耀昌全程陪同

中山高深夜驚傳翻覆意外　自小客四輪朝天男駕駛受困

申報毒化物簡易運送表單　業者應裝置行動軟體回傳軌跡以免受罰

大型車瞬間壓爆水球大型車　學童「內輪差」恐怖體驗很震撼

川普擬禁止中共黨員入境！胡錫進稱「荒唐」：牽連到半個中國

中職／統一獅會選誰？　余謙、林子豪及張進德浮上檯面

國際人口流動恐成防疫破口　移民署：外國人居留超過3個月…自動延長30天

當年看《轉角遇到愛》還是國中生！　許維芳如願翻唱劇中神曲　

獨／高雄女羞看「三角森林」...萬黑叢中一點白　醫驚喊：有8隻腳還在狂吸

佐登-KY捐贈長照精油舒壓包　執行長陳佳琦：年底前增開診所衝營運

Kipling祭出三千元「雙包組合」　TUMI搶手印花包用三倍券買免貼錢

中職選秀／普門雙「馬」來選秀　期許能入選同隊

影／鄭文燦向殉職飛官靈堂捻香致意　希望國人支持保衛國家的國軍英雄

股神巴菲特投資攻略曝！「財報3大重點」衡量企業價值　再看6指標聰明選股

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

地方熱門新聞

92歲翁出門未回家　急尋2天竟倒臥深山樹下

遭爆圖利慶富承租土地　高市府：跟我無關

養雞場剛落幕1千頭牛要進駐　花蓮居民怒了

南警全力掃蕩槍枝犯罪不手軟

市府員工月薪3萬　竟買基隆1050萬宅

黃偉哲深夜送宵夜提振員警士氣

旭海學童擠鐵皮屋如火烤　降溫「冰冰漆」來了

沙鹿男女攔轎！媽祖停20秒甩尾繞路

機車停在芳苑海邊　婦人消失不見

統一及全家聯手阻詐立大功

情侶有本難念的經　男要女搬離不從大吵

出入分子複雜　玉里警長期蒐証破獲毒品槍械

員榮醫院徵藥師　年薪保證80萬元起跳

大型車瞬間壓爆水球　學童「內輪差」體驗很震撼

更多熱門

相關新聞

清秀男誘10兒少拍猥照被逮羈押

清秀男誘10兒少拍猥照被逮羈押

疑有孿童癖陳姓男子，網路遊戲認識唸國小、國中兒童、少年，以送虛擬寶物為餌，誘騙他們自拍重點部位猥褻照或影片，有多名兒童或少年受騙，家長發現報案。

登山沒保持安全距離　他反嗆一句話結局慘爆

登山沒保持安全距離　他反嗆一句話結局慘爆

南投集集「綠色隧道」是石虎棲地要慢行

南投集集「綠色隧道」是石虎棲地要慢行

天涯海角電影院南投偏鄉精彩演出

天涯海角電影院南投偏鄉精彩演出

縣稅務局卸新任局長交接

縣稅務局卸新任局長交接

關鍵字：

南投社福樂齡中心羅娜

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

三倍券到手！他all in威力彩結局出爐

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

即／台中熊貓外送員　「才停車秒倒花圃內」命危

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

IT妹爽中4億！2年後近況曝...網搖頭

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面　2飛官殉職

國動辱瑀熙百人斬　判拘役30日定讞

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面