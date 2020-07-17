南投13鄉鎮都有樂齡學習中心「拼圖」達標　年長者樂開懷

▲南投縣信義樂齡中心揭牌，全縣13鄉鎮都有樂齡學習「拼圖」圓滿達標，年長者樂開懷。（圖／南投縣政提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

為提供信義原鄉部落長輩終身學習的機會及便利學習場所，縣府教育處17日在羅娜社區活動中心揭牌啟用信義鄉樂齡學習中心。特別的是，縣府原民局針對中心位在2樓，老人家上下樓吃力不便的問題，斥資100多萬元增設的電梯，也同步動工，預計9月就能啟用。



揭牌啟用典禮，由羅娜社區發展協會理事長伍添福主持，縣府教育處長陸正威、原民局長史強、家庭教育中心主任呂建蒼、信義鄉公所社會課長柯美英、羅娜村長伍福明等人共同揭牌，正式開展原民地區高齡學習的歷史新頁。



陸處長指出，南投縣自97年起陸續於各鄉鎮市設置樂齡學習中心，以一鄉鎮一樂齡為目標，提供55歲以上中高齡民眾學習活動，規畫多元學習課程有生活安全、運動保健、心靈成長、人際關係、藝術教育、劇團演出、資訊科技、生命關懷及貢獻服務等。





信義鄉樂齡學習中心秉持著「文化傳承在地化，教育學習防老化」的理念，提供原鄉長者舒適的學習場域，在縣府的積極推展下，成為本縣第13所啟動的樂齡學習中心，奠立服務對象更調降到45歲，積極鼓勵中高齡鄉民利用來終身學習。



原民局長史強也感謝教育處為信義鄉打造樂齡學習的新天堂樂園，他說，信義鄉樂齡學習中心由羅娜社區發展協會承辦，由於中心設在二樓，鄉民年紀大了上下樓梯很吃力，原民局因此早就籌措100多萬元經費，要為樂齡中心所在的社區活動中心增設電梯，最近順利發包，也在樂齡中心揭牌的同天動工，真可算是雙喜臨門。



南投全縣13鄉鎮市樂齡學習中心分別為國立暨南國際大學 (水社中心)、南開科技大學 (草屯鎮)、水里鄉水里國小、紅十字會南投縣支會、南投縣樂齡教育文化發展協會、竹山鎮延正、國姓鄉國姓、名間鄉田仔、集集鎮八張、鹿谷鄉鹿谷、中寮鄉和興、信義鄉羅娜、仁愛鄉南豐等社區發展協會。

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