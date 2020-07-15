10分鐘後下樓取餐　只剩「包裝紙」薯條灑滿地！網質疑：是狗哥

▲200元宵夜泡湯。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

許多人喜歡叫外送服務，既方便又快速，動動手指就有美食送上前。一名網友日前叫外送，請外送員將餐點放在門口機車踏板上，10分鐘後下樓取餐點，竟發現美食只剩下屍體，200多元的宵夜瞬間泡湯，剛好是監視器可以拍到的角度，他傻眼表示，「明天來看看是不是狗哥」。

一名網友在臉書「爆料公社」發文，日前叫外送時，請外送員將餐點放在門口的機車踏板上。原PO過了10分鐘後下樓取餐，發現餐點竟然只剩下遺骸，薯條掉的滿地都是，漢堡的包裝紙還丟在門口地板上，只有可樂是完整的在機車踏板上，「兩百多元的宵夜泡湯了」，剛好隔壁有監視器，角度位置是可以拍得到案發地點，懷疑是「狗哥」做的。

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▲原PO懷疑兇手是「狗哥」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

網友看完後笑翻，紛紛推測兇手是誰，「敲碗等監視器畫面」、「狗哥會留包裝給你嗎？應該是狗人」、「感謝你花200多元餵食流浪狗，真有愛心」、「狗哥幫你驗貨，證明無毒，剩下的薯條跟可樂，儘快享用」、「還留了飲料給你，不錯了」、「應該是狗狗，因為沒喝飲料」、「狗會拆漢堡紙嗎？」、「應該是人為，狗不會開袋子，會咬爛吧」。

也有許多網友好奇，「為什麼要把餐點放在機車踏板上」、「食物放路邊風險很高啊，以前機車上掛個便當就被a走過」、「放10分鐘都不怕被加料，真有勇氣！」、「為什麼要過十分鐘後才要拿餐點」、「你也真勇敢，食物擺了10分鐘才取」、「放十分鐘這什麼概念！？ 這世界好多我不懂的」。