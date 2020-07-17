影／女病患帶「愛犬」進病房？真相曝光網笑翻：牠最近曝光率很高

記者施怡妏／綜合報導

為了維持環境衛生安全，醫院禁止寵物進入，不過竟然有人把狗狗帶進醫院，還讓牠睡在病床，請假外出時還不忘貼心的替牠蓋上棉被，讓隔壁床的網友經過時嚇到，「隔壁小姐請假外出，怎麼寵物沒帶出門」。不過真相一曝光網友全笑翻「沒有看留言我以為是真的狗狗」。





▲經過隔壁床驚見一隻狗狗睡在床上 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

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一名住院網友在爆料公社發文表示，指隔壁床的小姐請假外出，經過時驚見小狗狗躺在病床上，還蓋好棉被，兩眼無辜的往外看，原PO撞見時嚇壞，仔細一看才發現原來只是抱枕，他直呼「到底想嚇誰！」

貼文一出，網友們在底下留言大笑曝真相，「那是抱枕吧」、「他最近的曝光率很高」、「還以為真的汪汪啊」、「看留言才知道是抱枕，也太像了吧」、「這隻好多人養哦」、「遠遠看超像，沒看留言還真以為是帶狗進去」、「這狗抱枕真的很靠靠...北邊！」、「確定不是在演開心鬼」、「很煩欸這隻狗」、「乍看之下還以為狗狗是病人」。

▲日前有網友深夜騎車，撞見路邊人行道躺著狗娃娃。（圖／翻攝自爆怨公社）

其實不久前，這個逼真的「厭世狗」抱枕，就曾發生被丟棄在路邊。有網友在深夜騎車出門時，撞見一隻倒在人行道的狗，當事人誤以為狗狗已經死亡，當他拿出男人的氣魄走上前，狗狗還瞪大眼睛看著他，畫面相當毛骨悚然，隨後看到「關鍵標籤」，才發現這是一直娃娃，氣得他狂喊「嚇死我了。」