「密碼3秒被盜！60秒戶頭歸零」網傳ATM遭側錄　查核中心：謠言！

▲女網友表示，自己的婆婆收到不實謠言後，四處轉發分享 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

網路上經常出現假消息或是謠言，造成民眾的恐慌，近日有一段謠言在LINE群組散佈，有心人士會在ATM讀卡機裝設「側錄器」，3秒就可以竊取銀行帳號、密碼，60秒後戶頭裡的錢就會歸零。不少長輩看到消息後紛紛感到害怕，對此事實查核中心表示，「只是謠言，請大家不要擔心。」

最近網路上流傳一段影片，提醒大家到ATM領錢要小心，「提錢時要注意一下，台灣很快就會發生了，你的卡號、密碼3秒就被盜取，60秒後你回到家銀行的錢也沒了」。影片中有兩名中國口音的男子，在說明一種ATM犯罪手法，方式為在原本ATM上的插卡處上方裝設一個假的「插卡口」；另外在ATM鍵盤上方裝設鏡頭，用來拍攝民眾所輸入的密碼。

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對此謠言另外查核中心指出，類似的犯罪手法在2015年發生過，「歹徒的側錄裝置是針對磁條，目前台灣的提款卡都已晶片化，提款時是要去驗證晶片中的資料，而晶片無法透過機器側錄。因此，這種犯罪手法現在在台灣發生的機率非常低。」

▲▼事實查核中心破除謠言， 「請民眾不要相信」。（圖／翻攝自Facebook／TFC 台灣事實查核中心）

此外，近日在LINE群組上也流傳著三倍券的謠言。一名女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，自己的婆婆在LINE群組上收到一則假消息，「振興券千萬不要摺起來，也不能有髒汙，否則銀行會拒收，因此店家也會拒收有摺痕或汙損的振興券」，隨後將此消息傳給身旁所有的朋友。女網友看完後，在LINE上霸氣回覆婆婆，「到底是誰傳給你不實消息，我要檢舉！」

對此經濟部政務次長曾文生表示，「有摺痕或髒汙的振興券基本上都可以至店家消費，店家及營業單位如拿有摺痕或髒汙的振興券至銀行兌現，銀行照規定也不能拒收」，只要券上的號碼、文字及花紋仍可辨認，都可以使用及兌領。如果券體有破損，但殘留部分在四分之三以上或殘片能完整配合，店家也能向銀行兌領。

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【錯誤❌】網傳「我們四平商圈在開會。三倍券只要有摺痕。我們是拒收。因為銀行換時。銀行也拒收喔！」？ 經查：