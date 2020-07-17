蛋花湯快喝完…撈出「1金屬」！7000網友讚爆：佛心店驚喜

▲網友喝蛋花湯撈出金屬物，引起熱議。（翻攝自「爆怨公社」）

圖文／鏡週刊

現代人經常外出用餐或買回家吃，最怕餐點裡吃到不該出現的東西，除了驚嚇更有衛生疑慮。近日有一名女網友喝蛋花湯時，快喝完才撈到一枚10元硬幣，當下差點咬下去讓她傻眼，照片傳上網後不少人留言「蛋花湯返現10元」、「這才叫現金回饋啊！」

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原PO近日在臉書社團「爆怨公社」分享，買了一碗青菜豆腐蛋花湯，沒想到快喝完時竟撈出10元硬幣，當下差點就咬下去，讓她傻眼表示「還好沒咬下去…不然就GG了」，她還自嘲「這個賺到的10元硬幣一定要裱框，絕對不能花要做紀念」。

▲網友喝蛋花湯驚見十元硬幣。（翻攝自「爆怨公社」）

貼文一出即引來近7000名網友按讚，網友紛紛笑稱「恭喜您中獎了！」、「折10塊，真好」、「這才叫現金回饋啊！」、「10元振興蛋花湯」、「蛋花湯返現10元」、「叫老闆再加一顆蛋」、「佛心店，想便宜你但不好意思直接，所以給你個驚喜」、「賺到了打9折，不要跟別人說」。不過有人認為「好髒喔」。



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