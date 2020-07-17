在場都是加害者！中年男情緒潰堤「路人訕笑偷拍」　她震驚：社會真的病了

▲一名男子在捷運月台暴哭，其他人卻當笑話看。（示意圖／ETtoday資料照）



記者黃可昀／綜合報導

在路上遇到失落大哭的人，台灣人會願意給予關心嗎？一名女網友表示，日前她搭捷運去面試，在月台等候列車時，旁邊有個中年男子對著電話嚎啕大哭，嘴裡一邊念著「我只拿1萬回去就會被你罵一整天」，似乎承受著極大的經濟壓力，情緒也在崩潰邊緣，想不到其他路人的反應讓她厭惡又震驚。

原PO在《Dcard》表示，當她替這名中年男子感到擔憂時，周圍竟傳來陣陣訕笑聲，一轉頭才發現不少人正拿著手機偷拍，或是對男子指指點點，「大概是要發到自己的IG、FB吧，或是跟自己親朋好友分享」，每個人都抱著看好戲心態圍觀，「此時我不禁覺得，這個社會真的病了。」

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▲路人的嘲笑帶來更大壓力。非當事人。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



男子持續對著電話那一端發洩情緒，「他沒有傷害任何人，只是哭得大聲了點」，卻被路人當作笑話來看待，比冷眼旁觀更讓她心寒的是，在場所有人都成為加害者，對那名男子的人生落井下石，「有時候壓垮人的最後一根稻草，就是這些莫名其妙的人給的不友善的視線吧。」

後來原PO遞給那名男子一包面紙，「我沒有跟他說加油，因為或許加油這句對他來說，會更有壓力」，也呼籲大家未來遇到類似情形，即使沒上前關心，也不該拿著手機對人家一直拍，此舉非常不尊重，也會造成對方更大的壓力。最後她語重心長地說，「希望大家都能更友善一點」。

其他網友感慨回應，「台灣民眾就是很愛湊熱鬧看八卦」、「這篇文不知道該按哭還是按怒⋯⋯看完真的好難過」、「那些人也太病態了吧，無聊當有趣」、「在旁邊拍照的人是不是有問題啊，真的很沒禮貌，哭怎麼了嗎？」

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