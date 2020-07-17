　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

在場都是加害者！中年男情緒潰堤「路人訕笑偷拍」　她震驚：社會真的病了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／ETtoday資料照）

▲一名男子在捷運月台暴哭，其他人卻當笑話看。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃可昀／綜合報導

在路上遇到失落大哭的人，台灣人會願意給予關心嗎？一名女網友表示，日前她搭捷運去面試，在月台等候列車時，旁邊有個中年男子對著電話嚎啕大哭，嘴裡一邊念著「我只拿1萬回去就會被你罵一整天」，似乎承受著極大的經濟壓力，情緒也在崩潰邊緣，想不到其他路人的反應讓她厭惡又震驚。

原PO在《Dcard》表示，當她替這名中年男子感到擔憂時，周圍竟傳來陣陣訕笑聲，一轉頭才發現不少人正拿著手機偷拍，或是對男子指指點點，「大概是要發到自己的IG、FB吧，或是跟自己親朋好友分享」，每個人都抱著看好戲心態圍觀，「此時我不禁覺得，這個社會真的病了。」

請繼續往下閱讀...

▲▼通勤,上班,上班族,睡著,打盹,疲累,疲倦。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲路人的嘲笑帶來更大壓力。非當事人。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

男子持續對著電話那一端發洩情緒，「他沒有傷害任何人，只是哭得大聲了點」，卻被路人當作笑話來看待，比冷眼旁觀更讓她心寒的是，在場所有人都成為加害者，對那名男子的人生落井下石，「有時候壓垮人的最後一根稻草，就是這些莫名其妙的人給的不友善的視線吧。」

後來原PO遞給那名男子一包面紙，「我沒有跟他說加油，因為或許加油這句對他來說，會更有壓力」，也呼籲大家未來遇到類似情形，即使沒上前關心，也不該拿著手機對人家一直拍，此舉非常不尊重，也會造成對方更大的壓力。最後她語重心長地說，「希望大家都能更友善一點」。

其他網友感慨回應，「台灣民眾就是很愛湊熱鬧看八卦」、「這篇文不知道該按哭還是按怒⋯⋯看完真的好難過」、「那些人也太病態了吧，無聊當有趣」、「在旁邊拍照的人是不是有問題啊，真的很沒禮貌，哭怎麼了嗎？」

►秀智自爆嬰兒皮膚養護祕訣

ET快訊
按摩到一半…她嬌問「要不要做保三」下秒直白diss
超直白「B→E」巨胸升級！　1個月對比照撐爆比基尼
快訊／6泰人自台返國後發燒　泰國官方回覆結果了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學生免擔心！林佳龍掛保證　22座樂園暑假間「通通免費玩」

不吸菸還是得肺癌！　中研院揭致病關鍵：與體內APOBC突變有關

在場都是加害者！中年男情緒潰堤「路人訕笑偷拍」　她震驚：社會真的病了

網購包裝量1年高達「一千棟101」　環保署推減量標章

打英雄聯盟獲獎學金！他也是第三類組榜首　羅東高中學霸呂定陽要從醫

超商領三倍券！店員只要「忙忘1步驟」虧慘：1份倒貼3000　網心疼瘋傳

「藝FUN券」APP開放下載！7/18起連續3天登記　身分證尾數單雙號分流

日本新護照化身「浮世繪本」！知名繪師獨家設計　48頁印滿富士山樣貌

快訊／雷雨彈來襲！6縣市「大雨特報」　新北、宜蘭山區迎大雨

指考分發！補教估各系落點降5至30分　台大醫要443分、電機420分

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

鄧倫密室逃脫「被NPC凶到結巴軟腳」　楊冪機智使出「軟綿音撒嬌」過關了！

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

這種守備~~洪總表情包又來啦

學生免擔心！林佳龍掛保證　22座樂園暑假間「通通免費玩」

不吸菸還是得肺癌！　中研院揭致病關鍵：與體內APOBC突變有關

在場都是加害者！中年男情緒潰堤「路人訕笑偷拍」　她震驚：社會真的病了

網購包裝量1年高達「一千棟101」　環保署推減量標章

打英雄聯盟獲獎學金！他也是第三類組榜首　羅東高中學霸呂定陽要從醫

超商領三倍券！店員只要「忙忘1步驟」虧慘：1份倒貼3000　網心疼瘋傳

「藝FUN券」APP開放下載！7/18起連續3天登記　身分證尾數單雙號分流

日本新護照化身「浮世繪本」！知名繪師獨家設計　48頁印滿富士山樣貌

快訊／雷雨彈來襲！6縣市「大雨特報」　新北、宜蘭山區迎大雨

指考分發！補教估各系落點降5至30分　台大醫要443分、電機420分

立院通過陳菊監院人事案　蔡英文：感謝立委的辛勞！

首次投資必看「美股543」　尖牙股、指數、交易所一次全看懂　

上廁所下體掉出嬰兒腳！　孕婦慌張扯斷身體「頭還卡在體內」

台南人吃起來！「拿坡里炸雞」南部第二家　崑大門市7/17開幕

美6月房市購買力逆勢上揚55%！　郊區、農村需求量大增

三峽橋下驚見水流屍！他急忙報案等待警消…突然聽到「恐怖氣音」當場嚇傻

兒子當不成少棒投手…火爆父打傷投手爸　再抄球棒「斷他手」

「活動衣櫥」改造成溫室種大麻　2男租屋處栽種：我們自己要用的

2英勇飛官殉職／「說好慶祝外孫女生日」高嘉隆阿姨悲喊：請你回家好嗎？　

輸卵管結紮後想再次懷孕怎麼辦？　重建手術回復「生機」！

桃園少女繼父再爆！校內上演「四腳獸」　她2樓狂吼：我就是賤，我做錯了

生活熱門新聞

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

三倍券到手！他all in威力彩結局出爐

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

快訊／6名泰國人抵曼谷「發高燒」！指揮中心回應

網揭三倍券「2致命缺陷」：被消費券海放

妻產後「一攤噁肉」拒減肥　夫1年不敢碰

快訊／國內再增2例境外移入　指揮中心1400記者會同步說明

快訊／６名發燒泰國人檢驗陰性！

夜衝進辛亥隧道　他遇腳踏車女嚇傻

排領三倍券嫌煩？他曝當年領馬政府消費券慘景

好市多插隊！她「高EQ應對」給4歲女機會教育

指考5標公布！國文數乙頂標降8分

網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！　居民：那棟是鬼屋

更多熱門

相關新聞

談網路隱私／為什麼周董氣噗噗？

談網路隱私／為什麼周董氣噗噗？

尤其周杰倫當爸爸以後，更是堅持不讓女兒小周周跟兒子Romeo在媒體前曝光，除了確保孩子的人身安全以外，也想留給小孩一個沒有鎂光燈打擾的成長空間，今天他是自己去這家餐廳消費，如果帶上小孩呢？那不是被迫公佈孩子的樣貌？所以他不論修養多好，都必須殺雞儆猴。

自來水園區偷拍被活逮！　他鎖門不敢出來辯：走錯了

自來水園區偷拍被活逮！　他鎖門不敢出來辯：走錯了

偷拍狼下跪磕頭　10秒喊7次對不起

偷拍狼下跪磕頭　10秒喊7次對不起

自來水園區淋浴間偷拍被抓！黑衣男跪地求饒

自來水園區淋浴間偷拍被抓！黑衣男跪地求饒

街口支付控呱吉誣指「非法解雇」北檢打臉

街口支付控呱吉誣指「非法解雇」北檢打臉

關鍵字：

偷拍打卡

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

三倍券到手！他all in威力彩結局出爐

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面　2飛官殉職

IT妹爽中4億！2年後近況曝...網搖頭

威力彩頭獎破20億！網友砸13萬全槓龜

黃曉明傳婚變Angelababy　官司判決書洩真相

董至成哽咽首揭離婚進度！

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面