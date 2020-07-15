自來水園區淋浴遭偷拍...她驚喊：出來！　黑衣男跪地求饒：我趴下來看而已

記者邱中岳／台北報導

北市警方接獲民眾報案，在中正區自來水園區的女盥洗室內，發現1名男子持手機從隔板底部偷拍女子沐浴更衣，女子發現後大聲呼叫，引起女盥洗室內其他民眾注意，男子則躲在盥洗室內刪光偷拍內容，最後由保全控制行動交由警方處理。

警方調查，25歲的男子在14日晚上6時許，溜進中正區自來水園區的女盥洗室內的淋浴間，並透過淋浴隔間底部縫隙偷拍隔壁正在洗澡的40歲L姓女子，女子發現後當場大聲呼救。

▲警方到場男子否認偷拍，僅表示「我趴下來看而已」。（圖／畫面翻攝臉書《爆料公社》）

女子的呼救引起其他在盥洗室內的民眾注意，有民眾協助通知保全到場，另外男子則躲在淋浴間內不敢出來，其中1名女子還錄影蒐證，不斷拍打淋浴間的門，要求男子出來。

事後保全到場，要求該名男子出來，並先將男子手機扣留，但是發現男子已經將偷拍內容全部刪除，警方到場時，男子跪在地上還向警方哀求「他們把我衣服扯破」。

▲警方事後將男子帶回派出所，男子表示「只是想進女廁洗澡」。（圖／記者邱中岳翻攝）

但警方非但不領情，還質問男子「為什麼要偷拍」，但男子卻不斷辯駁「我沒有偷拍，我是趴下來看而已」，但女子不斷指控「但是我們有看到你手機伸進來唷」，讓男子當場百口莫辯。

涉嫌偷拍的男子向警方表示「想進去女廁洗澡」，並沒有偷拍女子洗澡畫面，警方訊後依照妨害秘密罪嫌將男子送辦，同時也查扣男子手機，但偷拍內容早已被刪除，也將送往鑑定還原釐清是否有偷拍情形。

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