為什麼周董氣噗噗？與孩子談談網路拍照尺度！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

日前藝人周杰倫（周董）到台中餐廳消費，該餐廳的服務生當下沒認出他，事後被提醒「剛那位好像是周董」才恍然大悟，她後悔沒跟天王討合照、索簽名，便向老闆要求翻拍監視器畫面留念，卻又年輕莽撞，立馬將周董消費的實況，張貼到社群媒體炫耀，這下可惹火了周杰倫，他罕見未經公關發言人，直接在Instagram開譙。

很多人說，不知道周杰倫出道那麼久了，為什麼要對這種粉絲太興奮的「小事」發怒，甚至揶揄「難道被路人偷拍，也要發那麼大的火嗎？真是小氣！」其實，公眾人物之所以為公眾人物，他們靠曝光賺錢，早就犧牲大部分的個人隱私了，但今天他是去餐廳消費，在未被詢問且完全放鬆的情況下，被平常拿來做衝突蒐證的「監視器」拍到，還直接貼在網路上，這難道不像在通緝他嗎？

眾所皆知，由媽媽獨自撫養長大的周杰倫，在成名之初，就對家人極其保護，尤其他當爸爸以後，更是堅持不讓女兒小周周跟兒子Romeo在媒體前曝光，除了確保孩子的人身安全以外，也想留給小孩一個沒有鎂光燈打擾的成長空間，今天他是自己去這家餐廳消費，如果帶上小孩呢？那不是被迫公佈孩子的樣貌？所以他不論修養多好，都必須殺雞儆猴。

雖然很多人不知道，但網路世界是有法律在規範的，只是對方有無追究而已！

現在網路媒體發達，年輕人為了在社群媒體上炫耀競逐，真的很少考量到自己與他人的隱私問題，一個不爽、一個太興奮就放上網了，如果是粉絲側拍還情有可原，但像餐廳這種營業場合，設置監視器是做為調解爭議用，將畫面直接曝光，真的缺乏思考，很像這位客人犯了什麼罪那樣。

1、不管是被拍，還是拍別人，要記得先徵得同意才能放上網或傳給他人。

拿我們寫文的人來說，常常需要一些情境配圖，我大部分選擇在「公共場合」拍攝，否則容易觸法，其實只要不具針對性，並且避開明顯可以辨識身分的臉部五官，多數的人都不會加以阻止及追究，但拍到小孩子就不一樣了，所以會用馬賽克後製擋臉，避免觸法危機。

然而，避免後續問題，除非是對方已經觸法，或是可受公評的私德爭議（像是任由孩子破壞公物啊），我都會直接詢問可否拍攝、可否放上網？

可是，公眾人物不在此限！名人就是靠著公開表演來取得收入，所以當公眾人物出現在公開場合，被粉絲、路人善意拍攝，這是不構成違法的！但如果是「非公開場所」那就爭議很大了，像這次被公佈在餐廳用餐的監視器畫面，周杰倫當然可以提告。

不過，憲法賦予每個人民提出告訴的自由，卻不等於提告的那方一定勝訴，告不告得成，還是得由法官與檢察官判斷喔！

2、無論傳給誰、傳到哪裡，放上網就要有被擴散的覺悟。

網路是雙面刃，它帶給我們便利，卻也造成很多禍事，我們常常貪快，而輕忽了網路無遠弗屆的力量，小至公開場合拍攝照片，大至被朋友慫恿拍攝私密照，現在APP又有資安危機，就算只傳給一位朋友，也有那個APP的後台留存資料。

所以我們得叮嚀小孩，這一按下Enter，就是停留在網路數年，甚至一輩子存在別人的D槽，絕對不會只有對方或限定的好友看到，一定從小教育孩子，飯可以多吃，上網不能多傳，想個3分鐘，再決定要不要傳上網吧。

周杰倫的團隊，在演藝圈中算是非常強勢的！說個題外話，我曾經很喜歡剛出道的周杰倫，不過在當唱片線記者的時候，因為部門有一位同姓且名字跟我一樣中性的新同事來搶線，她發了一篇有關周董的報導卻沒有查證，導致唱片公司女公關認錯人，打來劈頭「欸！我問妳！杰倫有這樣說嗎？妳怎麼亂寫？」狂罵一頓。

就算解釋不是我發的，公關仍說：「我不管，這是你們的事！」啊新來的到處搶線，騙各地窗口說我離職，這已經很煩了，她做的事罵我幹嘛？從此，雖然還是覺得周杰倫好厲害，但我個人難免還是有點疙瘩在…（汗）不過監視器這件事，他和其團隊的強硬態度，我認為很合理！

然而，這間餐廳不只對周董的事情欠思考，他們在google評論中，也對客人語帶輕浮，所以周的團隊強勢追究，對店家跟員工來說，都是很好的機會教育，也讓我們反思在人手一機的時代，隱私的範圍是否得重新定義？更重要的是，看完這篇報導，我們要與孩子分享如何保護自己以外，也要尊重其他人的肖像權與休息時間。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。