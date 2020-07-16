　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

為什麼周董氣噗噗？與孩子談談網路拍照尺度！

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

日前藝人周杰倫（周董）到台中餐廳消費，該餐廳的服務生當下沒認出他，事後被提醒「剛那位好像是周董」才恍然大悟，她後悔沒跟天王討合照、索簽名，便向老闆要求翻拍監視器畫面留念，卻又年輕莽撞，立馬將周董消費的實況，張貼到社群媒體炫耀，這下可惹火了周杰倫，他罕見未經公關發言人，直接在Instagram開譙。

很多人說，不知道周杰倫出道那麼久了，為什麼要對這種粉絲太興奮的「小事」發怒，甚至揶揄「難道被路人偷拍，也要發那麼大的火嗎？真是小氣！」其實，公眾人物之所以為公眾人物，他們靠曝光賺錢，早就犧牲大部分的個人隱私了，但今天他是去餐廳消費，在未被詢問且完全放鬆的情況下，被平常拿來做衝突蒐證的「監視器」拍到，還直接貼在網路上，這難道不像在通緝他嗎？

眾所皆知，由媽媽獨自撫養長大的周杰倫，在成名之初，就對家人極其保護，尤其他當爸爸以後，更是堅持不讓女兒小周周跟兒子Romeo在媒體前曝光，除了確保孩子的人身安全以外，也想留給小孩一個沒有鎂光燈打擾的成長空間，今天他是自己去這家餐廳消費，如果帶上小孩呢？那不是被迫公佈孩子的樣貌？所以他不論修養多好，都必須殺雞儆猴。

雖然很多人不知道，但網路世界是有法律在規範的，只是對方有無追究而已！

現在網路媒體發達，年輕人為了在社群媒體上炫耀競逐，真的很少考量到自己與他人的隱私問題，一個不爽、一個太興奮就放上網了，如果是粉絲側拍還情有可原，但像餐廳這種營業場合，設置監視器是做為調解爭議用，將畫面直接曝光，真的缺乏思考，很像這位客人犯了什麼罪那樣。

1、不管是被拍，還是拍別人，要記得先徵得同意才能放上網或傳給他人。

拿我們寫文的人來說，常常需要一些情境配圖，我大部分選擇在「公共場合」拍攝，否則容易觸法，其實只要不具針對性，並且避開明顯可以辨識身分的臉部五官，多數的人都不會加以阻止及追究，但拍到小孩子就不一樣了，所以會用馬賽克後製擋臉，避免觸法危機。

然而，避免後續問題，除非是對方已經觸法，或是可受公評的私德爭議（像是任由孩子破壞公物啊），我都會直接詢問可否拍攝、可否放上網？

可是，公眾人物不在此限！名人就是靠著公開表演來取得收入，所以當公眾人物出現在公開場合，被粉絲、路人善意拍攝，這是不構成違法的！但如果是「非公開場所」那就爭議很大了，像這次被公佈在餐廳用餐的監視器畫面，周杰倫當然可以提告。

不過，憲法賦予每個人民提出告訴的自由，卻不等於提告的那方一定勝訴，告不告得成，還是得由法官與檢察官判斷喔！

2、無論傳給誰、傳到哪裡，放上網就要有被擴散的覺悟。

網路是雙面刃，它帶給我們便利，卻也造成很多禍事，我們常常貪快，而輕忽了網路無遠弗屆的力量，小至公開場合拍攝照片，大至被朋友慫恿拍攝私密照，現在APP又有資安危機，就算只傳給一位朋友，也有那個APP的後台留存資料。

所以我們得叮嚀小孩，這一按下Enter，就是停留在網路數年，甚至一輩子存在別人的D槽，絕對不會只有對方或限定的好友看到，一定從小教育孩子，飯可以多吃，上網不能多傳，想個3分鐘，再決定要不要傳上網吧。

周杰倫的團隊，在演藝圈中算是非常強勢的！說個題外話，我曾經很喜歡剛出道的周杰倫，不過在當唱片線記者的時候，因為部門有一位同姓且名字跟我一樣中性的新同事來搶線，她發了一篇有關周董的報導卻沒有查證，導致唱片公司女公關認錯人，打來劈頭「欸！我問妳！杰倫有這樣說嗎？妳怎麼亂寫？」狂罵一頓。

就算解釋不是我發的，公關仍說：「我不管，這是你們的事！」啊新來的到處搶線，騙各地窗口說我離職，這已經很煩了，她做的事罵我幹嘛？從此，雖然還是覺得周杰倫好厲害，但我個人難免還是有點疙瘩在…（汗）不過監視器這件事，他和其團隊的強硬態度，我認為很合理！

然而，這間餐廳不只對周董的事情欠思考，他們在google評論中，也對客人語帶輕浮，所以周的團隊強勢追究，對店家跟員工來說，都是很好的機會教育，也讓我們反思在人手一機的時代，隱私的範圍是否得重新定義？更重要的是，看完這篇報導，我們要與孩子分享如何保護自己以外，也要尊重其他人的肖像權與休息時間。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
快訊／雲林民宅驚傳火災！　屋主受困尋獲已成焦屍
男星技巧高超…1年嘿咻400次！　李芳雯「分手當晚還要」
林楚茵「被國民黨立委咬傷」　臉書PO超清晰「齒痕印記」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

以伊能靜為鑑！缺愛的孩子，長大是他人的地雷。

還在猶豫嗎？一定要讓孩子上幼兒園的6大原因！

支持隋棠！快來量量幼兒園的身體自主保護指數～

孩子做錯事吐滿身　她對女兒說：請你，跟自己道歉！

母愛太沉重！小孩沒聽令被狂罵　路人緩頰遭嗆「閉嘴」

為什麼周董氣噗噗？與孩子談談網路拍照尺度！

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

金曲31／《想見你》無緣年度歌曲好可惜　楊丞琳.家家.周興哲.蔡旻佑大遺珠！

日顧小孩夜跑車...台中運將墜海亡　妻心碎：他不菸不酒是個好爸爸

自來水園區淋浴遭偷拍她大喊！黑衣男跪地求饒：趴下來看而已

女子訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」　留一星負評...店家曝監視器反擊

三峽重大車禍1死3傷！2警濺血 少年闖紅燈高速撞警車噴飛亡

為什麼周董氣噗噗？與孩子談談網路拍照尺度！

64歲陳美鳳辣到太犯規！　比基尼炸出「逆天S曲線」

金宇碩「絕對不買車」原因曝光！　韓網驚嘆：真的很寵粉絲

秦昊模仿汪小菲「對女兒、兒子差別待遇」　100%神還原…網全笑翻

「韓版許光漢」洪慶首登大銀幕　《翻供》精彩逆轉結局全場無尿點

中職／林書逸4安刷紀錄　不論封王丘總叮嚀「對得起球迷」

川普髮型

雲林大埤鄉暗夜惡火　男屋主受困尋獲已成焦屍

快訊／惡火亂竄！雲林民宅驚傳火災...屋主被燒死

第一屆圍棋名人冠軍賽　 黑嘉嘉戴口罩登場美惑棋迷

給你一夜好眠！「幫助入睡」的3種方案，讓你不再越睡越累

親子熱門新聞

喜歡磨蹭小雞雞！孩子性蕾期來怎接招

談網路隱私／為什麼周董氣噗噗？

女兒羞恥喊毛毛飛走！嫩媽公廁崩潰

4個重點挑選寶寶人生第一雙學步鞋

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

媽媽回家怕爆！小兄弟竄逃影片讓萬人笑翻

睡不好？一定要知道的兒童枕攻略

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

醫生，我的小孩大便裡怎會有血？

幼稚園就偷簽聯絡簿　媽傻眼笑翻

頭好壯壯靠關鍵神隊友RRR助攻

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

更多熱門

相關新聞

李眉蓁選舉MV下架落淚「1450你們到底算什麼」

李眉蓁選舉MV下架落淚「1450你們到底算什麼」

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁發表選舉MV，但沒想到卻引發侵權爭議，最後下架！對此記者詢問陳其邁，陳其邁表示要注意著作權的使用，才不會侵害到音樂人的權益，這要提醒！

昆凌誇婆婆可愛！周杰倫秒回一句話閃爆

昆凌誇婆婆可愛！周杰倫秒回一句話閃爆

亮晶鯨Orca Go陪伴大小朋友度過夏日嘉年華

亮晶鯨Orca Go陪伴大小朋友度過夏日嘉年華

自來水園區偷拍被活逮！　他鎖門不敢出來辯：走錯了

自來水園區偷拍被活逮！　他鎖門不敢出來辯：走錯了

偷拍狼下跪磕頭　10秒喊7次對不起

偷拍狼下跪磕頭　10秒喊7次對不起

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育親子活動身教周杰倫周董網路隱私偷拍

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

志文榮豪姓名中兩個字免費吃龍蝦

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

謝忻不倫阿翔認了「心裡有恨」！

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

即／新竹空軍基地直升機墜毀！2人罹難

即／威力彩18.3億頭獎獎號出爐

睡完繼子睡丈夫！她離婚後「扶正繼子→老公」

他海上遇恐怖怪客　厚唇張開竟長整排人牙

超珍貴！床上出現世界級保育動物

更多

最夯影音

更多
三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清
勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面