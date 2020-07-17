新生兒1分鐘心跳272下！全台最幼齡「3D心律不整手術」　彰基成功調慢了

▲彰基使用3D定位無輻射手術治癒全台年紀最小黃姓幼童的心律不整。（圖／彰化基督教醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

雲林黃姓小弟出生時躁動、唇色發白哭鬧不停，原來是患心律不整，曾經每分鐘心跳272下，滿月後更是頻繁發作，家長與彰基兒童醫院心臟科醫師吳焜烺討論後，對當時才12個月大、體重10公斤，進行全台年紀最小的「3D定位無輻射心律不整治療」，不到2小時手術順利解決，1年過去了，至今都沒有復發。

彰化基督教醫院指出，黃小弟在新生兒室即發現心跳過快至200下情形，醫師建議到兒童心臟科詳細檢查，當時黃父黃母經網路查詢後，固定於醫師吳焜烺門診就醫。2018年9月22日第一次就醫時，測得心跳每分鐘272下，確診為心律不整，並開始服藥、定期回診。

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▲心跳模擬器。（示意圖／彰化基督教醫院提供）

原本兩三個月僅會發作一次，但2019年9月開始，發作頻率提高為每個月兩次，甚至到了11月上旬，一個禮拜發作兩次，讓黃父黃母疲於奔命又心疼不已。由於心律不整發作症狀是每分鐘心跳超過180下，從外觀上看起來僅有躁動、唇色發白，加上黃小弟年幼無法表達只會哭鬧，讓黃父黃母在學習照護上耗費不少心神。黃父黃母從初時無法判斷發作，到購買簡單的聽診器，對著錶學聽心跳，甚至後來買專業級聽診器放家中，憑聽心跳判斷是否發作，黃母說，「後來不用對錶，也感覺得到心跳已經超過200」。

整個手術包含置放導管、定位、冷凍消融到離開手術台，總共花了不到2小時；手術結果也非常順利，黃小弟2019年11月19日接受手術，隔日出院返家，至今都沒有復發。黃父說：「真的很感謝彰基、吳醫師，讓我們在中部地區就可以接受這麼專業、沒有副作用的心律不整手術，不然每次看弟弟發作，都很捨不得！」。

吳焜烺提醒民眾，幼兒心律不整最初症狀不明顯，一旦未發現而持續數小時至數天，會導致心臟衰竭和休克而猝死；因外觀表現為非特異性症狀，如煩躁不安、易怒、進食不佳、呼吸急促、進食後發汗和肝充血。由於幼兒無法傳達自己的症狀，這些症狀通常被誤認為是絞痛或其他疾病，因此如發現幼兒有異狀，測量心跳速度大於180下，就有很高的機率是心律不整，要盡快就醫。

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