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遭爆「染紅」信仰生變　彰化基督教醫院發聲明駁斥

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▲彰基嚴正駁斥不實傳言。（圖／彰化基督教醫院提供）

▲彰基嚴正駁斥不實傳言。（圖／彰化基督教醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化基督教醫院近日遭不特定人士以「信仰生變」為主題，透過媒體針對營運及董事長「染紅」進行爆料式報導，16日嚴正聲明與事實不符、純屬憶測，毫無事實根據。彰基發言人周志中表示：「院方保留法律追訴權，未來若持續影響本院聲譽，本院即依法訴追。」

彰基提出二項聲明，首先透過衛福部網站資料，證明民國104~108年營收逐年成長之事實，澄清對方指稱財務營運有問題。其次，現任董事長陳信良一生未曾踏上中國土地，自上任以來，位作任何關於中國新決策，且未實質合作。若既往有相關政策，已逐年遞減停止實質合作。

▲彰基嚴正駁斥不實傳言。（圖／彰化基督教醫院提供）

▲彰基出示聲明稿。（圖／彰化基督教醫院提供）

周志中指出，對於遭指控營收做假帳，相信衛福部網站資料是真實的，不會有做假帳情事，彰基的帳務完全委託安侯建業聯合會計師事務所財務簽證。另，董事長有「染紅」的狀況；據了解，陳董事長一生未曾踏上中國土地，一方面他對於西進的決策也都沒有參加，自從上任以來，一直秉持基督教醫院精神，對方是無神論，所以原則上理念不同，而且陳院長上任後，幾乎都終止了進一步合作關係。以前的發展是在馬政府的時代，那時的政策與氛圍是希望「西進」，院方也只是提供醫療諮詢與指導；現在是完全配合蔡總統的方向，完全是在「南進」到越南、泰國。

針對此次爆料，應是台灣基督長老教會總會選舉的操作，完全與事實不符，彰基發表嚴正聲明，且關係到影響醫院的營運，未來若持續影響院方聲譽，即依法訴追。

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