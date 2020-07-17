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三倍券輸了？網揭「2致命缺陷」：被馬消費券海放

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▲三倍券上路！少數攤商有收到　寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

▲截至昨日下午10時，全台有527萬6937人完成領券。（圖／記者黃士原攝）

記者崔子柔／綜合報導

振興三倍券15日開始發放，郵局及超商都大排長龍，也有不少民眾碰上系統當機的情形，大罵政府「擾民」。就有網友討論起當年馬政府的消費券，說「現在看來，消費券是不是贏了？」並點出三倍券的「金額」和「效率」這2大重點缺陷。

原PO在PTT發文表示，「各位三倍券領的順利嗎？當初因為心魔的關係，死都不肯發消費券，弄一個又臭又複雜的三倍券」，不管在超商、郵局購買都會出現問題，記得當時消費券是按照戶政系統發放，「現在來看，消費券應該已經贏了吧？」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO在PTT發起討論。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出就引來不少網友表示，「消費券一開始就贏啊」、「光是實領3600就贏啦」、「只有蔡英文能還馬英九公道」、「心魔券看來無法超越了」、「真的，連灑錢都輸別人」。

討論起三倍券的缺失，最多網友針對「金額」和「效率」兩大重點，「簡單問題複雜化簡直是天才」、「消費券發了就用簡單明瞭，三倍券真的毛一堆」、「三倍時間才能拿到的券」、「3600>3000-1000，而且隨便你用，完全無法護航」。

▼大批網友湧入留言。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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