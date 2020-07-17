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堅持首日領三倍券「大排長龍也不在乎」　精神科醫師：應有成癮體質

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▲振興三倍券15日開始發放，龜山區郵局一早有民眾排隊等候領取。（圖／記者沈繼昌翻攝） 

▲振興三倍券15日開始發放，龜山區郵局一早有民眾排隊等候領取。（圖／記者沈繼昌翻攝）

文／CTWANT

振興三倍券15日上路，不管是超商還是郵局，通通擠滿人潮。衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男分析，「如果你一定要今天去領三倍券，即使超商當機或大排長龍也不在乎，那麼你應該有成癮體質；不管是藥物、酒精、食物、金錢、性與電玩，甚至愛情與權力，都可能是成癮來源。」

沈政男在臉書上提及，有沒有急著在今天去領三倍券？為什麼不能明天，或下周去領？這是因為立即滿足的效用比較大，而如果必須延遲滿足，那就必須有更大的報酬當作補償。經濟學上的利息，就是這麼來的。

請繼續往下閱讀...

沈政男表示，大多數人寧願趕快在今天領3000元，這個現象叫做跨期選擇的雙曲線折扣（hyperbolic discounting of intertemporal choice），也就是如果在兩個時間點得到相同報酬，那麼時間遠的那一個選擇會被打折扣，而這個折扣的幅度，並不是按照複利的對數曲線（exponential discounting）進行，而是按照雙曲線。

在雙曲線折扣下，近期延遲必須大打折扣，但如果到了遠期，就沒那麼大了。沈政男舉例，現在領3000跟一個月後領3100，你可能會選前者，但如果是一年後領3000，跟一年又一個月後領3100，你可能就會選後者了。

沈正男說，「這樣的選擇行為，在腦部影像也可得到證明，比如問你上述問題的時候，如果讓你順便接受功能磁振造影，那麼可以發現，腦部評價網絡（value network）明顯活化，主要是內側前額皮質、腹側紋狀體與後側扣帶回與右側島葉等腦區。」

當然每個人的折扣曲線並不一樣，而研究發現，藥物成癮者的折扣曲線比較明顯，也就是比較難以延遲，並且在功能磁振造影上呈現獎賞迴路高度活化（尋求立即滿足），而執行功能迴路（延遲滿足的自制力）降低的現象。

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