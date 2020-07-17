比利時Youtuber情侶遊太魯閣…連遇2砂石車「緊貼逼車」！網怒：丟臉到國外

▲比利時情侶Naick & Kim滯台4個月。（圖／翻攝自Youtube／Naick & Kim）

圖、文／CTWANT

一對來自比利時的情侶檔Naick & Kim自2019年起開始環遊世界，同時當起旅遊Youtuber，和大家分享世界各地的美。日前因為新冠肺炎疫情影響，2人在台灣滯留長達4個月，到花蓮太魯閣旅行時卻遭砂石車司機惡意逼車，傻眼的2人上傳這段影片，網友看到紛紛直呼「丟臉丟到國外」！

Naick & Kim日前上傳影片，記錄到花蓮玩的過程，開車到太魯閣一帶時，突遭砂石車司機惡意逼車，讓Kim嚇得大喊「哪有人這麼跟車的！這太危險了！」Naick更是飆髒話大罵「X！這是怎樣！？」

驚魂未定的2人隨後又遇上第2台砂石車超車，Naick敘述「在限速60公里的道路上，他越開越近，都快貼著我的保險桿了。可是我想說我也沒超速什麼的，後來他直接超車越道，緊貼到前方的車尾，這就算了，還差點把我擠下去，後來居然又來了第2台。」

▲比利時情侶Naick & Kim滯台4個月，用影片記錄下台灣的美。（圖／翻攝自YouTube／Naick & Kim）

連續2台砂石車的行徑讓2人心有餘悸，Naick表示「如果他突然煞車，可能我們2個就完了，這麼重的車壓過來...」Kim也痛罵「我們和對向轎車之間根本沒有空間可以擠進去，這是時速60公里的道路，這太瘋狂了，到底在想什麼！」

網友看到他們上傳的影片後都相當生氣，認為砂石車司機真是丟臉丟到國外去，「對不起，台灣有失水準的行為，造成你們不便，希望我可以為他們失禮的行為向你們道歉。對不起，希望你們還是可以很喜歡台灣。」

Naick和Kim都在比利時工作6年，原本的職業分別是財務顧問以及稅務律師，本來就喜歡到世界各地旅行的他們，2013年在馬來西亞認識一對加拿大夫妻帶著8歲和6歲的孩子旅行1年，讓他們覺得很酷也很羨慕，後來在許多不同的旅程中，都遇到類似這樣的人，他們的人生暫停3個月或半年甚至是1、2年到處遊玩，加深了Naick和Kim對於這種生活的嚮往。於是2人決定做出改變，辭掉當時的工作，開始環球旅行。

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