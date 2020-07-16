把5歲兒關狗籠、淋熱水！狠父母爆打致死　檢察官痛批：史上最殘忍虐童

▲5歲男童遭父母澆淋滾燙熱水，傷重不治身亡。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

圖文／CTWANT

新加坡日前發生一起駭人聽聞的虐童案，有對狠心夫妻以「管教」小孩名義，將年僅5歲的兒子關進狹窄的狗籠內，期間不斷施以毆打、踢踹等暴力手段，甚至還用92度的熱水澆淋在兒子身上，導致他全身75%以上燙傷，送醫急救後仍宣告不治身亡，檢察官聲稱這是「史上最殘忍虐童案」之一。

▲狠父母卻互相卸責。（圖／翻攝自推特）

根據《Daily mail》報導，事發於2016年10月，丈夫Ridzuan MegaAbdul Rahman與妻子Azlin Arujunah長期對親生兒子施虐，還曾在一個禮拜內4度將他關進狗籠，年幼的他只能不斷哭吼，父母便澆淋沸水管教，最後一次母親朝兒子的小腿、背部淋上滾燙熱水，之後他就再也沒有反應了。

▲把5歲兒關狗籠。（圖／翻攝自推特）

案發6小時後男童才被送醫急救，到院時他全身上下75%燙傷，且各處皆有明顯瘀傷、撕裂傷，由於他的傷勢過於嚴重，第2天就宣告不治身亡。檢警調查指出，這對狠心父母還會用鉗子、掃把及加熱湯匙施虐，法官ValerieThean痛批2人手段兇殘，處以27年刑期，父親得加罰24下鞭刑。

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