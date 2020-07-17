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重現西藏「曬大佛」盛事！　屏東長治蓮花雨為台灣祈福

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▲屏東長治蓮花雨首度舉辦「曬大佛」儀式，吸引產官學界嘉賓與許多民眾蒞臨，祈福台灣國泰民安。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者陳珊珊／屏東採訪報導

由堪布曲尼敦多仁波切帶領僧眾依佛教儀軌，在莊嚴誦經聲與法器聲中，五色布慢慢捲動上升，陽光照射在釋迦摩尼佛巨型唐卡上，慎重揭開「曬大佛」儀式，藏傳佛教傳統中，「曬大佛」是極為殊勝吉祥的儀式，舉凡佛誕日、雪頓節等節日都可看到寺院僧眾儀仗隊伍抬著數公尺以上繪有莊嚴佛像的超大型珍藏唐卡，虔誠恭敬地於曬佛台展示，為人間祈福。

曬大佛唐卡，就像是行於世間的佛，千百年來，信眾深信若能親眼目睹難得一見的曬大佛儀式，就能獲得菩薩加持消彌惡業、平安順利，因此今年於屏東首次舉辦的「曬大佛」法會開光儀式當天，由屏東縣府民政處楊副處長及宗教禮俗科黃科長代表屏東縣府出席，立委莊瑞雄、立委鍾佳濱、立委周春米、議員許展維、議員吳亮慶、長治鄉長古佳川等產官學界40多位嘉賓與來自全台各地民眾一同參與盛會，祈求諸事平安。

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▲▼ 南曬佛業配 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲屏東長治蓮花雨舉辦「曬大佛」。（圖／記者劉亮亨攝）

雨揚居士表示，「我們以曬大佛揭開大藏經法會的序幕，讓南台灣熱情的太陽，象徵大日如來，這種非常強而有力的加持，希望病毒遠離。我也希望用這樣的願力，來祝福所有參加大藏經法會的朋友們，都可以真正得到健康，尤其希望大家都能免於疫情的干擾，那也是藉這個機會，希望護國息災，台灣可以國泰民安、風調雨順」。

▲▼ 南曬佛業配 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼祈福的金剛舞。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 南曬佛業配 。（圖／記者劉亮亨攝）

年初開始，全球都籠罩在新冠肺炎的威脅之下，許多家庭生計受到影響，緊張的社會氛圍，令人感到惶恐不安。今年首度在屏東長治蓮花雨舉辦的「曬大佛」儀式，以西藏傳統曬大佛儀軌，展示釋迦牟尼佛巨型唐卡，還有祈福的金剛舞，盼以佛陀護持，為台灣祈福。

儀式現場精心準備以「長治久安、榮華富貴」作為祝福的屏東在地水果果乾，以及老店阿桃姨蓮藕茶、阿西冰店雪酪冰及春一枝水果冰棒等清涼冰飲，結合宗教文化與在地特產推廣。細節處均可見主辦單位深耕屏東長治的用心與決心，更預計在今年9月底於此地動工興建全台最大蓮師殿，期望有助屏東佛教文化與觀光發展整合。

▲▼ 南曬佛業配 。（圖／中華蓮花雨顯密佛學會提供）

▲嘉賓蒞臨現場，祈福一切順心平安。（圖／中華蓮花雨顯密佛學會提供）

雨揚居士表示，「今天曬大佛最主要的意義是雖然我們在長治，但太陽曬到這個大佛身上的時候，佛光所普照的地方會充滿整個宇宙，所以不管你在任何角落，只要心裡想著，今天這裡在曬大佛，你就可以得到加持、得到平安健康」。

▲▼ 南曬佛業配 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲雨揚居士。（圖／記者劉亮亨攝）

雨揚居士說：「今天五色布一揭開的時候，我一時之間真的感動到不能自已，我真的覺得佛來了，因為我過去曾經在西藏，還有在印度都參加過曬大佛，我自己覺得很殊勝，但在台灣好像很難看見曬大佛，很高興今天可以辦得這麼圓滿」。

▲▼ 南曬佛業配 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲難得一見的「曬大佛」儀式，虔誠祈福。（圖／記者劉亮亨攝）

本次「曬大佛」法會所舉辦的地點，是未來的長治蓮花雨中心預定地，取其長治久安，榮華富貴之意，難得一見的「曬大佛」，在7月11日開光之後，開放民眾參觀禮佛至9月20日。8月27日至8月30日也將在龍山寺板橋文化廣場舉辦「大藏經普渡法會」，由僧眾在北部誦持大藏經108函。本次特以「北誦經、南曬佛」南北法會串聯，希望護佑台灣國泰民安，風調雨順。

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