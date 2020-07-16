應適用「港澳條例」　張經義舉證受雇香港公司！陸委會回應了

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正16日回應時事議題。（圖／記者陳政錄攝，下同）



文／中央社記者賴言曦台北16日電

任職中國東方衛視駐華府記者遭查處的張經義表示，他所任職的媒體是在香港註冊的私人公司，應適用港澳條例而非兩岸條例。陸委會今天回應，主管機關NCC正進行行政調查。

大陸委員會下午舉行例行記者會，有媒體針對張經義上述說法提問，陸委會發言人邱垂正表示，張經義已於6月24日將陳述書交給國家通訊傳播委員（NCC），目前NCC正進行行政調查，陸委會尊重NCC依法處置。

邱垂正4月中旬表示，張經義任職的媒體為大陸黨務及政務直屬事業單位，涉及違反「兩岸人民關係條例」第33條第2項規定，將會同相關主管機關查處。

張經義今天發布新聞稿，指他已正式委任理律法律事務所在法定期限內向NCC提出意見陳述，並提出書面證據，指自己從民國103年起，受上海廣播電視台香港辦事處有限公司（Shanghai Media Group Hongkong Office Co.,Limited）約聘於美國華府駐點並從事新聞採訪工作。這家公司為依據香港公司條例註冊的私人股份有限公司。

新聞稿指出，由於張經義受雇於香港公司，應適用香港澳門關係條例，而非兩岸人民關係條例。新聞稿也指出，張經義所任職的公司，並非陸委會在民國93年公告明列禁止台灣地區人民任職的機構或事業。

張經義的新聞稿提到，他所採訪的新聞均為美國總統或政府相關的美國政治、財經新聞及其他重大國際新聞，未涉及採訪或報導兩岸新聞，「沒有所謂涉及國家認同或基本忠誠度，甚至對台統戰或有妨害國家安全之虞」。

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