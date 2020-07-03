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矯正署承攬「3倍券」分裝工作　3監獄受刑人賺進「1400萬」代工費

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▲振興三倍券本月15日即將發放，經濟部委託法務部矯正署代工實體券分裝工作，矯正署指出，由北監、桃園女監與新竹監獄負責代工分裝。（資料照／行政院提供）

▲振興三倍券本月15日即將發放，經濟部委託法務部矯正署代工實體券分裝工作，矯正署指出，由北監、桃園女監與新竹監獄負責代工分裝。（資料照／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

因應疫情影響，行政院7月15日將發放振興3倍券，其中實體券部分委由法務部矯正署承攬，矯正署3日指出，總計1千4百萬份將委由台北監獄等三所監獄代工分裝，以每份代工分裝費1元計算，估計可賺進1千4百萬元代工費，將依據「監所作業勞作金給付辦法」分配給參與代工分裝之受刑人。

行政院振興3倍券已於本月1日預購與綁定，15日開放領取，其中紙本實體券部分，經濟部將分裝工作委託法務部矯正署承攬。

矯正署表示，分裝工作以台北監獄承攬的數量最多、約佔45%，桃園女監約占20%、新竹監獄則為35%。北監約派811名受刑人，均採自願制且身體狀況需健康良好，經濟部標準檢驗局則派80人協助檢視與督導，每天分裝代工時間為12小時、受刑人分2班輪班，每組27名人搭配標檢局4人，標檢局人員領券後，受刑人清點、分裝，最後才由標檢局人員從透明視窗確認分裝信封張數無誤，再由受刑人封黏後上條碼掃描建檔，從6月24日開始至2日為止已累計完成229萬餘份。

▲振興三倍券本月15日即將發放，桃園女監負責實體券分裝工作。（圖／翻攝自谷哥地圖）

▲振興三倍券本月15日即將發放，桃園女監負責實體券分裝工作。（圖／翻攝自谷哥地圖）

此外，三監所預計在15日、第一階段前將完成1千2百萬紙本實體分裝工作，第二階段需視國人預購與綁定狀況而定，但據指出，每分裝1份工資約為1元，黏貼信封封口雙面膠每份工資為0.1元，代工費會依據「監所作業勞作金給付辦法」分配給收容人。

監所人員透露，凡參與分裝受刑人不能僅以代工費衡量，監所會提升工作場所舒適度諸如開冷氣等，另還提供點心、飲料，並給予受刑人累進處遇等獎勵，所以這才是參與分裝代工者最期望得到的實質獎勵。

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