中市警環監聯合稽查　「重機界法拉利」逃不了噪音超標吃罰單

▲中市警環監聯合稽查，杜卡迪大型重機因噪音超標挨罰。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

第一警分局與環保、監理單位15日晚間執行「環、警、監聯合稽查專案勤務」，攔檢酒駕、危險駕駛及噪音汽機車，就查獲8輛不合格車輛，其中還有一輛要價百萬元以上，「重機界法拉利」杜卡迪（DUCATI）Hypermotard滑胎車。檢測人員測噪音，發現杜卡迪噪音99分貝，比標準94分貝高5分貝，開罰1800元並限期改善。

暑假到來，第一分局加強取締酒駕及危險駕駛勤務，15日晚間更結合環保局及監理單位，執行「環、警、監聯合稽查專案勤務」，連同汽機車噪音步步進行攔檢。一個晚上就攔到8輛不合格車輛，其中更有一輛紅色杜卡迪大型重機，因為排氣聲浪太引人注意，遭攔下檢測。結果，該車噪音高達99分貝，超過5分貝，遭開罰1800元，並限期到監理單位複檢。

▲稽查人員仔細檢驗杜卡迪。（圖／民眾提供）

騎杜卡迪的男子年約30歲，遭開罰單時乖乖配合，還跟警方說，他不是故意經過攔檢站，剛好路過而已。

警方表示，每台車出廠環保期數及噪音管制標準不同，普通機車多為第5、6期，噪音管制標準為90分貝，杜卡迪重機管制標準為94分貝。超標者依《噪音管制法》第26條可處1800至3600元罰鍰，5分貝以內為1800元，5-10分貝為2700元、10分貝以上為3600元。

▲中市警環監聯合稽查，維護城市治安與寧靜。（圖／民眾提供）

警方也說，此次聯合稽查是配合環保局等單位，於重要路段加強編排勤務，執行移動式測速照相，結合「靜城專案」勤務，強力取締違規的汽機車，並同時針對疑似噪音車輛錄影蒐證，上傳至環保機關通報進行檢測，經統計本年度（2020年）1至6月，共取締違規超速案件3543件，另外，通報噪音車輛28件。

警方也呼籲駕駛駕駛，應遵守交通法規，切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等，以免影響車體結構，造成自身及他人的交通安全，警方將持續實施交通稽查、路檢勤務等各項勤務，針對危險駕車、超速行駛及改裝車輛等違規行為加強稽查取締。

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