弱反聖嬰發展趨勢持續代表「冬天比較冷」？　鄭明典解釋了

▲若反聖嬰現象出現，冬天會比較冷。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中央氣象局表示，今年熱帶太平洋有弱反聖嬰發展的可能。對此，氣象局局長鄭明典也解釋這代表什麼意思。

氣象局15日發布「聖嬰展望」報告指出，現況及預報資料顯示，目前熱帶太平洋的海氣狀態接近正常，但略有反聖嬰形態；由氣溫相關分析可發現，8月至10月熱帶中太平洋呈現正相關，代表反聖嬰發展時該區氣溫較冷，東亞沿岸在9月至10月於反聖嬰發展時可能出現高溫。

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氣象局說，台灣今年9月至10月有偏暖、多雨訊號；然而，未來反聖嬰是否發展的機率僅接近5成，且預期強度偏弱，相關分析不一定適合於未來一季的台灣氣候。

▼氣象局發布「聖嬰展望」報告指出，今年熱帶太平洋有弱反聖嬰發展的可能。（圖／氣象局）

而鄭明典也在臉書分享聖嬰報告表示，弱反聖嬰發展趨勢持續。對此，有人留言，「若反聖嬰現象出現，夏天氣溫比較高，冬天比較冷，隔年的春雨比較少…報告局長，這樣說可以嗎？」鄭回「可以。」

氣象局解釋，赤道東太平洋海溫異常偏冷的現象，被科學家取一個擬人化的名字「La Niña」，也就是西班牙文中「女孩」的意思，習慣稱「反聖嬰」現象；至於聖嬰現象（ENSO）則是每隔數年（2至7年）發生在赤道東太平洋海水異常增溫、影響全球氣候的現象。