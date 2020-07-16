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快訊／4縣市大雨特報！連3天防「午後旺盛對流」　8地區亮高溫橙黃燈

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖顯示，水氣影響中南部地區。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（16日）清晨6時許，對雲林縣、嘉義縣、嘉義市和台南市發布大雨特報，西南風影響易有短時強降雨，今雲林、嘉義及台南有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象專家吳德榮提醒，今至周六台灣附近低層水氣多，大氣不穩定度高，清晨上午中南部迎風面有局部降雨，午後對流旺盛影響範圍大，局部地區有較大雨勢，應注意。

高溫區域：

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【橙色燈號】連續3日36度以上

北部：新竹縣、新北市、台北市。
東半部：花蓮縣、宜蘭縣。

【黃色燈號】36度以上

北部：桃園市、基隆市。
東半部：台東縣。

▼氣象局對8縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨到上午中南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後北部、東北部、東部地區近山區平地、各地山區有局部短暫雷陣雨，且有局部較大雨勢發生機率。

王品翔說，周五、周六和今天氣一樣；周日到下周三，太平洋高壓再增強，各地高溫炎熱，南部清晨降雨比較零星，午後中部以北、東北部和各地山區有局部短暫雷陣雨。至於未來一周高溫部分，他表示，都在34至36度，局部地區溫度更高，而今和周五台東局部地區要留意焚風現象。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周六低層大氣盛行偏暖的西南風，中層則有微弱太平洋高壓脊的沉降氣流，持續帶來高溫的條件；今各地區最高溫大約在36、37度，地理環境較特殊的地點仍有升至38度左右的機率。

吳德榮表示，今至周六台灣附近低層水氣多，大氣不穩定度高，清晨上午中南部迎風面有局部降雨，午後對流旺盛影響範圍大，局部地區有較大雨勢，應注意。

吳德榮指出，周日至下周三低層轉偏南風，中層太平洋高壓脊略增強，大氣仍偏暖，天氣晴朗炎熱，各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點有升至38度左右的機率；水氣減少，午後對流大部分在山區，部分鄰近平地有受影響的機率。

【更新氣象局發布大雨特報】

上線05：37

更新06：20

▼吳德榮提醒，今起3天午後對流旺盛影響範圍大，局部地區有較大雨勢。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

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