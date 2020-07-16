偷拍國畫大師「6私密片」！看護傳訊「阿姨對不起」…討70萬封口費下場曝

▲看護偷錄國畫大師的私密片後，將影片傳給其家屬，想借70萬元「封口費」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者羅志華、陳羿妏／台北報導

知名夏姓國畫大師於去年以高齡96歲辭世，而他在世晚年的生活起居皆由一名李姓男看護協助照顧。然而，李男卻在去年6月間，持夏男的「打手槍影片」向夏的女兒、女婿恐嚇，稱「阿姨借我70萬，影片我會讓它消失」，直到夏女報警後，才揭開整起事件，日前法院判決結果出爐，李男最終被依恐嚇取財未遂罪判6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，李男分別持6部私密影片，傳訊給夏女稱「阿姨對不起！妳對我非常照顧，我卻用它來跟阿姨借錢的方法，但我一時間也無法借到一筆錢（40萬）真的很抱歉，希望阿姨能幫幫我。我會每個月慢慢攤還。這些影片都是爺爺叫我用給他看。因為如果沒有給爺爺看，爺爺都會叫我幫他打手槍！讓我很困擾，當初留這些影片只是要當作證據」、「目前都還沒外流出去」、「我有事需要阿姨幫忙。然而這些影片並非籌碼。爺爺更誇張的是不僅於此。說來我只會更生氣而已，因為阿姨的照顧，讓我一直想放下，但是又覺得不甘願，想讓媒體知道，又覺得爺爺奮鬥一輩子。雖然人無十全十美」、「我想跟阿姨借70萬。每月一萬慢慢攤還，爺爺的所有影片我會讓它消失！不堪的事我也不想就這麼簡單明瞭。不用浪費時間在這話題上等阿姨回覆」，想藉此索借70萬元。

李男坦承犯行，辯稱他曾遭夏男性騷擾，才會懷恨在心，想攝影蒐證提告，要求賠償。不過，經法官查，李男曾於偵查中自稱，「夏男有輕微失智症，當時不知道他拿鏡頭對著夏拍，如果夏知道自己遭偷拍的話，應該不會同意」，可見影片是未經夏男同意拍攝的，再加上李男傳訊給夏女時，夏男仍在世，根據法規李男不應找夏女索取款項，分明是有不法意圖。

士林地院審酌，李男先前因竊盜、偽造文書等多項前科入獄，如今出獄5年內再度犯案，為累犯，李男利用夏男家屬的信任，藉此想恐嚇取財的行為，已造成夏女的心理以及社會治安有不良影響，最終依恐嚇取財未遂罪，判李男6個月，得易科罰金18萬元，至於妨害秘密部分，李男僅傳給夏的家屬，無傳送給他人，因此諭知無罪，全案仍可上訴。

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