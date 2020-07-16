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台中港小黃落海釀4死...車行老闆出面說話了：司機不投保，我沒有強制力

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記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中清水區的梧棲漁港在15日凌晨發生一輛計程車不明原因落海，當時車上總共5人，包括謝姓司機在內的4人死亡，僅52歲的李姓男子生還。對此，計程車司機所屬車行的負責人16日表示，「這台車目前保險就是只有保強制險，另外的保險，他嫌我們這邊的保險太貴」。

▲▼台中港小黃落海釀4死...車行老闆出面說話了：司機不投保，我沒有強制力。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲車行老闆出面。（圖／記者李忠憲翻攝）

車行負責人表示，「本公司的車子99.9％都有投保第三責任險，就唯獨這台沒有，這台車的來源是，我於去年5月左右，跟我們一個當地車行，購買的車，因為我當時在經營UBER，被政府林佳龍強迫轉行到多元化計程車，為了要經營，沒公司我沒辦法經營，我去買了這間行，這個行裡面一定要有一台車，跟著一起過戶過來，這公司才不會消失，政府規定就是要有一台車。」

車行負責人也提到，「這台車過戶過來時，我們也有問過大豐收計程車行的老闆說，這台車一律掛我那邊，這台車目前保險就是只有保強制險，另外的保險，他嫌我們這邊的保險太貴，這個是計程車的一個通病啦，業界裡面計程車，黃色的計程車，70％以上都沒有所謂第三人責任險跟駕駛險，如果是多元化計程車，80％-90％都一定有，我們公司多元化計程車全部都有。」

▲▼計程車衝進台中港。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲計程車衝進台中港。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

此外，針對墜海計程車上貼的投保2千萬貼紙一事，車行負責人則表示，「我們公司這邊有個保險在，但這保險是針對多元化計程車 ，車身上貼的這個，這問題我也在等待釐清，為什麼貼貼紙，這我們等檢調公布，我完全不知道司機這樣貼，他今年四月回來時沒有貼的。」

另外，負責人也表示，「靠行車產權是司機的，放在我們這邊沒有約束力，這台車司機不投保，我沒有強制力」而他也說，「我接這間公司前，他就已經靠行在裡面，我接這間公司後他都沒投保，我也都有告知。」

台中計程車墜港。（圖／記者白珈陽翻攝）

此外，負責人也表示，自己目前有聯絡保險公司做協調，早上也有跟其中一位許先生連絡上，也有跟其他家屬聯絡，但他們沒有接到電話。

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