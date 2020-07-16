眼角才剛看到車燈光…台中男凌晨載2女返家「遭攔腰撞」！4人受傷送醫

▲台中市南屯區大墩十一街與大觀路口凌晨發生車禍，鄒男座車車頭爛毀。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市南屯區大墩十一街與大觀路口16日凌晨3時50分發生一起車禍，20歲的鄒姓男子駕駛自小客車行經路口時，與另名鄭姓男子所駕轎車發生猛烈碰撞，導致2名駕駛、及鄭男座車內的黃女（29歲）、蕭女（49歲）等4人受傷，所幸經送醫後並無大礙，雙方駕駛也無酒駕，確切事故發生原因正在釐清中。

警方初步調查，鄒男當時駕駛自小客沿著大觀路由大墩十二街往向上路方向行駛；而鄭姓駕駛則載著2名女性友人正準備返家，並沿著大墩十一街由惠中路往文心路方向行進，不料經過路口時，卻遭到鄒男座車攔腰撞上，左側車身、車門當場爛毀，而鄒男座車車頭也幾近全毀，保險桿脫落、車內安全氣囊也爆開。

▲鄭男自述當下眼角發現有車燈照來後馬上就遭撞；身穿短裙、露肩裝的2名女性友人事後也分別送醫。（圖／東森新聞）

警消獲報後趕抵現場，發現鄒男、鄭男2名駕駛、以及黃女、蕭女2名乘客等4人均受輕傷，經初步包紮後送往醫院治療，均無生命危險。警方經測後確認雙方皆無酒駕；鄭姓駕駛則說，自己當下車速僅約40km，經過路口時突然眼角發現有車燈照來，接著還來不及反應就被撞，直指「對方（鄒男）車速超快！」目前確切事故發生原因，警方正調閱路口監視器畫面釐清中。

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▼鄭男凌晨載2名女性友人返家，不料卻遭攔腰撞上，左側車身、車門嚴重毀損。（圖／記者李忠憲翻攝）