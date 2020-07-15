計程車墜海踹車窗逃生！生還者曝「游到沒力」驚悚過程…一小時才上岸

記者柯振中、白珈陽、鄧木卿／台中報導

台中市清水區梧棲港15日凌晨發生計程車墜海事件，造成車上3名乘客、1名司機死亡，其中1人破窗逃生成功。事件發生還者曝光當時狀況，他原先在車上休息，突然感覺「身體被浸溼」才驚醒，趕緊踹破車窗逃生，游了出來，卻游了一個多小時，才好不容易爬上岸。

▲台中港計程車墜海4死，許姓死者兒子崩潰。（合成圖／記者白珈陽翻攝）



依據監視器畫面，41歲謝姓計程車駕駛當時車上載著52歲黃姓男子、52歲李姓男子、65歲楊姓男子以及71歲許姓男子，15日凌晨12點04分時，突然開著雙黃燈，往海的方向緩緩駛去，接著墜入海中。

車子墜海後，導致謝姓司機、黃姓男子、楊姓男子與許姓男子身亡，李男當時在車上睡覺，突然感覺「身體被浸溼」，立刻驚醒，發現事態不對，趕緊踹破車窗，才救了自己一命。李男指出，他踹破車窗後，立刻游了出來，但剛好碰上退潮，游了一個多小時，才好不容易上岸。

▼李男回想過程，仍然心有餘悸。（圖／記者鄧木卿攝）



此外，李男還說，當時楊男坐在他的右側，踹破車窗後，楊男有跟他一起逃出來，但之後就不見人影了。71歲許姓男子、52歲楊姓男子的家屬得知噩耗，感到不可置信，悲痛前往現場招魂。

許男的兒子指出，他們向產險公司求證，發現事故車輛只有保強制險，沒有第三責任險，但車身貼著「發生事故最高理賠2000萬」的字條，他們會針對這點向車行求償。

▼台中港墜海，家屬岸邊招魂。（圖／記者白珈陽翻攝）



許男談到父親，在鏡頭前相當激動，爸爸雖然年事已高，身體仍然硬朗，原先在台北港工作，這次被調到台中港，沒想到才過一個禮拜，「命就沒了！我們要一個公道！」除了許男的家屬，楊男的家屬也到場招魂，雙方等到儀式進行完畢，會前往計程車車行討公道，商討後續賠償問題。

許男、楊男的家屬前往車行，想要協商後續問題，但到了車行時，該車行的中部負責人以「有重要的事情」為由，沒有到場，讓家屬相當氣憤，「再重要會有人命重要嗎？」詳細案發原因為何，仍待警方進一步釐清。

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