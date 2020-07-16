1個月沒回家…「2m竹子」破土而出貫穿廚房　網驚：這就是勢如破竹！

記者張方瑀／綜合報導

日本近日因疫情加上梅雨季節，許多人無法出門活動，或者是回到鄉下老家。日本一名網友就在推特發文指出，他相隔一個多月回到鄉下老家時，竟然發現有一根高度逼近2公尺的竹子，從廚房的地板「破土而出」直衝天花板，讓他當場傻眼。網友也紛紛笑說，「原來這就是傳說中的勢如破竹啊！」

日本推特網友@ma_Estate日前在推特發文表示，他隔了一個多月祖父母的老家時，竟然發現廚房地板竟長出一根高度逼近2公尺的竹子，它突破木地板與軟墊，直接從土裡冒出來，因天花板阻擋去路而整根彎曲，還長出茂密的竹葉。

@ma_Estate表示，這個家平常沒有人住，家人會定期回來整理，沒想到這次卻意外長出了這麼大一根竹子，目前已經找人協助清除。網友則紛紛在底下留言表示，「原來這就是傳說中的勢如破竹啊」、「地下可能還有許多未長高的竹子，必須隨時注意」、「差點就要住在竹林裡了呢！」

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