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大嬸「摔車4格漫畫」被谷歌街景拍下！逗趣「分解動作」網全笑翻：她紅了...

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▲日本街景服務看到大嬸摔車。（圖／翻攝自Google街景）

▲大嬸的摔車分鏡。（圖／翻攝自Google街景）

實習記者任珈萱／綜合報導

google 街景服務真的很常捕捉到特別的畫面。日本有位網友在推特上PO文表示，有天他想要用街景服務看看以前的住處，結果意外看到一位大嬸騎腳踏車摔車的畫面，因為太過逗趣引發網友瘋傳，網友們笑說，「難道是四個漫畫嗎？」

綜合日媒報導，這位網友以前是住在日本藤枝市靜岡縣，有天想用街景服務看一下以前的住處，結果竟看到，一位大嬸「摔車的分解動作」。一開始大嬸從轉角住家騎著腳踏車出來，轉彎後疑似發現Google街景車佔據整條路，於是想靠邊行駛，但好像有點重心不穩，右腳撐地後整個人從腳踏車上摔下來，下一秒就往牆壁上趴。還好大嬸反應很快，迅速撐住牆壁，不然就會直接跌進水溝裡。

這一系列的「街景真人版四格漫畫」，也讓網友笑說，「這是漫畫吧」、「還分解動作耶」、「通常，我不介意嘲笑某人的痛苦，但我笑了，抱歉」、「歐巴桑知道她紅了嗎？哈哈」。不過有網友也表示，看到著個後，開始擔心自己出現在街景服務上，結果真的去網站輸入自家地址，發現自己在陽台上不知道在幹麻，同時也真的很想知道自己到底在幹麻。

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