「紅牌酒店小姐、牛郎」都露臉！ 東京防疫新片上線　盼抵風俗店群聚感染

▲知名女公關一条響上陣宣導防疫。（圖／翻攝自youtube／東京都 Tokyo Metropolitan Government）



記者崔子柔／綜合報導

東京都新冠肺炎確診病例又飆升，已連續7天逾百例，因當地夜生活豐富，都政府邀請知名的酒店小姐和牛郎，一同拍攝防疫教育影片，內容提及無症狀傳染、預防措施、被感染的處理方法等。

根據日媒報導，東京都福祉保健局在youtube上發布3段宣導影片，每段約7至8分鐘，同時會有一位公關及一位醫生進行問答，藉以宣導民眾必須了解的防疫資訊。

▲男公關平良翔太。（圖／翻攝自youtube／東京都 Tokyo Metropolitan Government）



第一段影片由男公關平良翔太（Shota Taira）出馬，他向醫生提問一些基本觀念問題，例如「檢測呈現陽性的無症狀患者會不會傳染給他人」等。第二段影片由女公關一条響提問，她負責「預防措施」相關問題，例如「接觸性感染及飛沫感染不同的預防方式」等。

第三段影片則由男公關越前龍馬（越前リョーマ）負責，問題著重於被感染時的處理方法，像是「分辨一般感冒及新冠肺炎的方式」等。除了進場前要測量體溫，醫生也建議座位之間要有安全間隔，並警告不要共飲同一杯酒、不要讓顧客由不同的公關服務。

▲男公關越前龍馬。（圖／翻攝自youtube／東京都 Tokyo Metropolitan Government）



東京都政府基於疫情現況判斷「感染被認為正擴大中」，將4階段警戒等級提高到最高級，並針對夜生活地區進行積極篩檢，負責疫情應對的日本經濟再生大臣西村康稔警告，不遵守規定的店家可能會被暫停營業。