民眾領嘸三倍券「怒敲ibon」：為什麼要等這麼久　超商店員躲倉庫偷哭

▲民眾在超商領三倍券紙本。示意圖非本文當事人。（圖／記者張一中攝）

記者葉國吏／綜合報導

三倍券昨日（15日）開始正式發放，卻因為流量太大導致系統當機，掀起部分民眾不滿。怒火波及到超商店員，甚至還被民眾罵哭。

振興三倍券上路，截至晚間10點，超商領券達177.3萬，郵局則是售出70萬，合計247.3萬份。不過由於首日太多民眾搶著領取，15日一早導致超商系統當機，有超商店員在臉書社團爆怨公社發文「我被一個領振興券的客人惹哭了。」

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▲超商店員被領不到三倍券的民眾罵哭。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

店員文中透露，因為全台ibon太多人使用，導致系統一度當機，有人不斷敲打機台，接著怪店員「是不是沒紙？」「為什麼要等這麼久？」「早知道這裡領要排隊，我就去郵局買了。」讓發文店員只能一直道歉，還請他吃餅乾安撫。

店員透露，這位民眾開始抱怨引發效應，結果其他人也開始抱怨，讓店員無法招架，最後只能躲到倉庫默默掉淚。「我只是個員工，可以不要把氣出在我們身上嗎？」

對此其他網友留言說「開始後悔我沒一開始就領，真的想嗆爆這種人」、「辛苦了 我都不敢在這幾天過去」、「好像把超商店員當萬能的一樣」、「辛苦了，我認識的店也是啊！晚上接到電話，一問沒辦法領卷就狂罵店員，真的關店員什麼事。」