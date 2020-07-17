德國變硬了！兩次勸說譚德塞　呼籲WHO趕快調查疫情

▲德國衛生部長史巴恩。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）與美國的風暴尚未真正平息，在多國口水戰中，德國過往被視為態度較溫和，不願正面批評世衛。不過，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）近日呼籲，該組織應盡快針對如何應對疫情而進行調查；此舉似乎代表德方立場變得強硬。

《路透社》報導，新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，世衛被華府批評「繞著中國打轉」，美國總統川普退出該組織的決定也正式知會聯合國。德國過往並沒有猛烈抨擊世衛，反而有些指責川普是在製造分歧。

史巴恩近日出席柏林一場記者會則說道，在重新評估世衛於疫情期間的工作時，他曾跟世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）交談，一次是14日在巴黎，另一次是兩周前在日內瓦。他兩次都非常清楚敦促譚德塞，展開由專家所組成的獨立委員會，進行調查。

▲世衛秘書長譚德塞否認川普的指責。（圖／路透）

世衛上周表示，正設立獨立小組，審查世衛、各國政府對疫情的應對舉措。此前，川普多次指責該組織太過靠攏中國。譚德塞則否認川普的指控，世衛一直都有通知疫情狀況。

譚德塞說明，小組將於11月年度會議提交一份臨時報告，並在明年5月交出更精確的報告。史巴恩認為，世衛的審視結果非常重要，將能改善該組織在政治與科學方面的合作。

有關官員告訴《路透社》，歐盟各國認為世衛在進行審視後必須改革。歐盟已與美國、G7成員國討論該組織改革的可能性。其中一名官員說，此舉是為了確保世衛的獨立性。

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