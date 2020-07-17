快訊／國內再增2例境外移入　指揮中心1400記者會同步說明

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日宣布新增2名境外移入個案，國內確定病例來到454例，指揮中心將於下午2點臨時召開記者會，由發言人莊人祥主持，除說明6名泰國人自台灣飛抵曼谷出現發燒相關事宜，同時也公布2例個案的情況與防疫作為。

外媒報導指出，載有223位旅客的長榮班機，15日從台灣起飛抵達曼谷時，機上有6名泰國人出現「高燒」症狀被送醫採檢。指揮中心今（17）早已發布訊息，將於下午2時記者會說明相關事宜，後續於接近中午時間更新訊息，國內新增2例境外移入，同步於記者會中說明細節。

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根據指揮中心統計，國內目前有454例確診，分別為363例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、440人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。