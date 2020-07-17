星夢郵輪「探索夢號」7/26首復航　588名船員檢驗結果出爐

▲探索夢號船員檢驗結果出爐，588人均為陰性。（圖／航港局提供，下同）

記者李宜秦／台北報導

我國新冠肺炎疫情趨緩，交通部航港局表示，全球首艘復航的國際郵輪星夢郵輪「探索夢號」，將在7月26日從基隆港出發，駛往國內離島進行跳島旅遊。船上所有船員完成居家檢疫後，自費進行檢驗結果已出爐，588名船員全數陰性，並陸續返回郵輪進行7天自主健康管理。

航港局表示，國際郵輪星夢郵輪「探索夢號」，將在7月26日從基隆港出發，駛往國內離島進行跳島旅遊。「探索夢號」於6月30日泊靠基隆港，隨船船員總數為588名。

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航港局指出，其中538人離船入境後分別於9家防疫旅館居家檢疫14天，50名船員於郵輪居家檢疫14天並分別於第1天及第7天進行自費核酸檢驗（PCR）。

在所有船員完成居家檢疫後，再於7月15日自費進行核酸檢驗（PCR），檢驗結果分別已於7月16、17日出爐，結果顯示，588名船員全數陰性，並已陸續返回郵輪進行7天自主健康管理。

航港局表示，「探索夢號」已由符合歐盟規格之專業廠商進行全船消毒，全船空調系統設有循環消毒程序，且客艙、船員房間及公共區域空調均配置100%室外空氣循環系統或對外窗，公共空間設置酒精性乾洗手液，餐廳及表演廳等空間亦實施分時分區用餐，並擴大座位間距及座位減半等措施，並安排具有感染科專長之醫生隨船全程提供諮詢。

航港局指出，7月21日及23日偕同公衛學者專家、疾病管制署、港務警察總隊、CIQS及港務公司等相關單位登船進行防疫工作檢核，共同為跳島郵輪安心旅遊進行開航前最後一哩路的把關，向全世界展現臺灣由防疫大國蛻變為旅遊大國之具體成果。