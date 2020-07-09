26歲清秀妹「母胎單身」！一個秘密藏了12年...她嘆：每分每秒都是煎熬

▲愛放屁的問題困擾一名女子12年。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者康心禹／綜合報導

杭州26歲的李倩（化名）長相清秀、身材苗條，是個人見人愛的姑娘，不過她至今還沒談過戀愛，眼看著身邊同年齡的人一個個結婚，家人都很為著急，原來是因為「愛放屁」的問題困擾了她十幾年，讓她始終不敢敞開心房談戀愛。

據《錢江晚報》報導，「我每天都放很多的屁，人多或是緊張的時候情況更加嚴重，而且味道很重，那種尷尬你能想像的吧？」在杭州市第七人民醫院身心醫學科尹岩醫生的診室裡，李倩終於鼓起勇氣說出那個難以啟齒的秘密。

李倩表示，她在14歲就讀初二那年，一向優異的成績出現了不小的波動，性格內向敏感的她為此很焦慮，希望能找出自己成績下降的原因，可惜時間一天天過去，她的成績始終沒有上去，卻莫名多了個愛放屁的毛病。

李倩提到，放屁本是個正常的生理現象，但頻繁放屁還味道重就不正常了，「上課的時候，我總是擔心突然會有屁意，因為我沒法控制，且味道我自己都難以忍受，我想同學和老師都聞到了吧，下課的時候，我經常看到有些同學在竊竊私語，我一走過去他們就不說了，他們應該就是在說我放屁的事吧。」

起初，李倩覺得愛放屁是消化道出了問題，於是去看了中醫，說是體虛，看了西醫，說是消化不良，且中藥和西藥連著吃了兩三個月，放屁絲毫沒有緩解，反倒越來越多，數量甚至達到了以往的翻倍。

▲醫生表示，李倩會一直放屁，是精神焦慮導致的生理症狀。（示意圖／記者李佳蓉攝）

李倩變得很自卑，上課提心吊膽，下課更不敢跟同學近距離接觸，見人都是能躲就躲，她就這樣在放屁的困擾中度過了中學，然後進入了大學。以她原來的成績，考上明星大學一點問題都沒，可放屁的事總讓她分心，所以成績下降，後來只上了個普通大學。

畢業以後，她找了份文書處理的工作，很少跟同事說話，且每每開會，她總是跑廁所最多的人，她說是肚子不舒服，但真實的情況是她跑出去放屁。

年紀一天天見長，李倩最近又多了一個煩惱，身邊不少同學都相繼結婚甚至生孩子了，她爸媽時不時催婚，還自作主張給她安排相親，不過每次相親對象想和她找個環境好地方坐坐聊聊，吃個飯或是看場電影，她都會對男方的這些提議全部否決，也因此相親結果就可想而知了。

李倩說，她12年來四處求醫問藥，腸胃卻沒有好起來的現象，「我甚至想過，要是放屁的問題一直不好，那我就一個人過一輩子，可我始終是個生活在社會中的人，總不能活成個異類或笑話，現在的每一分一秒都是煎熬。」

尹岩跟李倩聊了十幾分鐘，並沒有聽到放屁的聲音，也沒有聞到屁臭味，他耐心跟她說，「你的問題很可能不是出在腸胃而是在情緒，只要找到癥結，我覺得就能治好。」

果然，根據問診再綜合相關檢查，尹岩給李倩的診斷是精神焦慮導致的生理症狀，通過口服抗焦慮藥，再結合放鬆訓練，持續治療4週後，放屁次數就明顯減少了，這讓李倩重新有了追求美好生活的信心。

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