鄱陽湖告急！水位暴漲破「1998年洪災」紀錄　專家曝致命關鍵

▲江西災情嚴重。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

受連日降雨影響，鄱陽湖水文站星子站12日水位上漲，超過1998年時「洪水位22.52M」紅色標記，突破有紀錄以來的歷史極值。令人擔憂的是，目前鄱陽湖水位還在不斷上漲，據有關專家推斷，長江下游城市的防汛壓力，將隨著鄱陽湖面積的擴大在不斷增大。

大陸國家水利部13日上午表示，自6月以來已經有433條河流發生超警以上洪，累計已造成27省（區、市）3789萬人次受災，141人死亡失蹤，倒塌房屋2.8萬間。這其中，江西是形勢尤為嚴峻地區之一，而鄱陽湖作為大陸最大的淡水湖，各水文站全線超警，並至少有4個水文站出現超1998年歷史洪水水位。

▲江西緊急轉移安置47.5萬人。（圖／CFP）

告急的鄱陽湖影響到底有多大？據江西省應急管理廳消息，截至12日下午3時30分，洪澇災害已致550萬人受災，萬餘間房屋倒塌或損壞，緊急轉移安置47.5萬人，需緊急生活救助18.3萬人。

更讓人揪心的是，目前鄱陽湖水位還在不斷上漲，面積已達4206平方千米，為10年來最大。據有關專家推斷，按照這個上漲速度，鄱陽湖的面積極有可能超越青海湖，由中國第二大湖短暫躍居「中國第一大湖」，而長江下游城市的防汛壓力。也隨著鄱陽湖面積的擴大在不斷增大。

報導指出，長江下游支流很少，鄱陽湖是長江進入下游之前的最後一個蓄水池，如果鄱陽湖水位繼續上升，洪水下泄，對長江下游的江淮、太湖流域造成的危害將不堪設想。守住鄱陽湖，就是守住了長江下游城市的安全。

大陸國家防總副總指揮、水利部部長鄂竟平於13日，在江西前線指導防汛抗洪工作的同時，要求進一步貫徹習近平總書記重要指示和國務院領導同志批示精神，逐一梳理長江、太湖、淮河流域防汛形勢，有針對性安排部署洪水防禦工作。

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