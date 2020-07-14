連40天暴雨預警！今年洪災比1998年「影響更廣」　專家點2關鍵差異

記者蔡儀潔／綜合報導

自6月2日至7月12日，大陸中央氣象台連續40天發布暴雨預警，江西鄱陽湖更是水位暴漲，12日超過1998年時「洪水位22.52M」紅色標記，突破有紀錄以來的歷史極值。今年南方強降雨與1998年相比如何？對此，氣象專家作出詳細解答。

據《光明日報》報導，大陸南方6月以來迎來持續強降雨，呈現出影響範圍廣、持續時間長、極端性強、局地強降水重疊度高等特點。暴雨給長江流域防汛帶來了壓力，大陸中央氣象台數據顯示，6月1日至7月12日，長江流域平均降水量403毫米，較常年同期偏多49%，為1961年以來同期第一位，長江流域及鄱陽湖、洞庭湖等地出現較重汛情。

與1998年南方特大暴雨事件相比，此次長江中下游地區的降水如何？對此，大陸國家氣候中心副研究員翟建青表示，綜合考慮範圍、持續時間和雨量發現，6月27日以來（截至7月9日）的南方區域性暴雨天氣過程，綜合強度為1961年來第五強（1998年第一）。

翟建青指出，與1998年洪水相比，今年南方區域性暴雨天氣過程持續時間長、影響範圍廣。從區域上來看，1998年暴雨過程覆蓋長江以南大部分地區，超過250毫米區域集中在江南北部及廣西東部等地，而今年暴雨過程位置偏北，集中在江淮、江漢東部、江南大部及重慶、貴州等地，超過250毫米區域集中在湖南西北部、湖北東南部、江西北部、安徽西南部、福建西部等地。

▲大陸暴雨災情嚴重。（圖／翻攝自微博）

氣象專家提醒，當前長江流域及鄱陽湖、洞庭湖、太湖等湖泊出現超警戒水位，氣象衛星監測顯示鄱陽湖主體及附近水域面積為近10年最大，長江流域將出現大範圍強降雨，防汛減災形勢十分嚴峻。

大陸國家氣候中心氣候變化室研究員黃磊則指出，「雖然目前很難將單獨的一次天氣氣候事件，直接歸因於全球氣候變暖，但在全球氣候變暖的大背景下，一些極端天氣氣候事件確實在增多增強。」