行動不便就醫很辛苦　天晟醫院鄭朝馨：可尋求居家醫療服務

▲醫生到宅為年邁長者看病。（圖／天晟醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

家有行動患者或老邁長輩要就醫，陪同者真的很辛苦！中壢天晟醫院指出，針對高齡化社會，上述情形出現在家庭中日益普遍，衛福部實施居家醫療照護整合計劃，由醫護人員組成居家整合照護團隊，主動走入長者或是行動不方便的患者家中，提供完整且持續的醫療照護，需求民眾可洽詢該院居家醫療服務諮詢專線。

▲▼醫生到宅為行動不便患者或年邁長者看病。（圖／天晟醫院提供）

中壢天晟醫院鄭朝馨醫師表示，不少住在家裡的長輩，因為疾病或是身體狀況，導致行動不便，無法出遠門，甚至連定期到醫院回診，都有困難，臨床上就有不少病人是這種狀況，都是拜託家屬代為拿藥，但是根據法規只能開立相同種類、相同數量的藥物，可是實際上多少會有一些突發身理或心理的問題，需要調整藥物？

現今，衛福部實施全民健康保險居家醫療照護整合計劃，由醫護人員組成居家整合照護團隊，主動走入長者或是行動不方便的患者家中，提供完整且持續的醫療照護。居家醫療的服務內容：

1. 醫師訪視：依照照顧對象需求，開立醫療藥品處方簽。

2. 護理人員訪視：提供一般居家護理、特殊照護、臨終照護及案家自我照護知道以及鼻胃管、尿管等管路更換。3. 呼吸治療人員訪視。4. 臨床心理師或社工訪視。5. 藥品處方簽調劑及送藥服務。6. 個案健康管理。7. 24小時電話諮詢服務。

另外，根據長輩的嚴重度增加，可以更改為重度居家醫療照護，會增加到府服務的頻率和次數。如果符合安寧緩和醫療條例的病人，也可以安排安寧居家療護。鄭朝馨醫師表示：在地老化是全球高齡社會的理想，但是有長照需求的長輩，如果沒有居家醫療的支持，終究無法實現，因此醫師走出醫院進入住家是很重要的一步。

・清潔、按摩、洗臉、卸妝四種效果