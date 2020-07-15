　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

行動不便就醫很辛苦　天晟醫院鄭朝馨：可尋求居家醫療服務

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲行動不便就醫很辛苦，可找居家醫療服務。（圖／天晟醫院提供）

▲醫生到宅為年邁長者看病。（圖／天晟醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

家有行動患者或老邁長輩要就醫，陪同者真的很辛苦！中壢天晟醫院指出，針對高齡化社會，上述情形出現在家庭中日益普遍，衛福部實施居家醫療照護整合計劃，由醫護人員組成居家整合照護團隊，主動走入長者或是行動不方便的患者家中，提供完整且持續的醫療照護，需求民眾可洽詢該院居家醫療服務諮詢專線。

▲行動不便就醫很辛苦，可找居家醫療服務。（圖／天晟醫院提供）

▲▼醫生到宅為行動不便患者或年邁長者看病。（圖／天晟醫院提供）

▲行動不便就醫很辛苦，可找居家醫療服務。（圖／天晟醫院提供）

中壢天晟醫院鄭朝馨醫師表示，不少住在家裡的長輩，因為疾病或是身體狀況，導致行動不便，無法出遠門，甚至連定期到醫院回診，都有困難，臨床上就有不少病人是這種狀況，都是拜託家屬代為拿藥，但是根據法規只能開立相同種類、相同數量的藥物，可是實際上多少會有一些突發身理或心理的問題，需要調整藥物？

現今，衛福部實施全民健康保險居家醫療照護整合計劃，由醫護人員組成居家整合照護團隊，主動走入長者或是行動不方便的患者家中，提供完整且持續的醫療照護。居家醫療的服務內容：

1. 醫師訪視：依照照顧對象需求，開立醫療藥品處方簽。
2. 護理人員訪視：提供一般居家護理、特殊照護、臨終照護及案家自我照護知道以及鼻胃管、尿管等管路更換。3. 呼吸治療人員訪視。4. 臨床心理師或社工訪視。5. 藥品處方簽調劑及送藥服務。6. 個案健康管理。7. 24小時電話諮詢服務。

另外，根據長輩的嚴重度增加，可以更改為重度居家醫療照護，會增加到府服務的頻率和次數。如果符合安寧緩和醫療條例的病人，也可以安排安寧居家療護。鄭朝馨醫師表示：在地老化是全球高齡社會的理想，但是有長照需求的長輩，如果沒有居家醫療的支持，終究無法實現，因此醫師走出醫院進入住家是很重要的一步。

・清潔、按摩、洗臉、卸妝四種效果

ET快訊
長輩勸別亂挖！她半夜「肚臍摳出陳年精華」後悔...釣出悲劇
李眉蓁MV爆「侵權周杰倫」悄下架　周董公司回應了
「沒發票的攤商」會收三倍券？　蔡阿嘎連跑5家實測…結果揭曉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市政顧問徐修齊　府城傳愛捐贈100萬元助弱勢民眾

行動不便就醫很辛苦　天晟醫院鄭朝馨：可尋求居家醫療服務

孩子們雙手合十　參加宏善寺開辦免費夏令營開課典禮

王時思、周幼偉離開台南　市長黃偉哲頒發感謝牌表彰兩人貢獻

台南市議會經建考察訪澎湖縣府　郭信良議長讚觀光行銷出色

荷蘭駐台代表紀維德獲頒桃園榮譽市民　鄭文燦：推動桃荷交流貢獻良多

少年手機遺失心頭慌　枋寮暖警陪同協尋…轉角遇到善心人

影／振興三倍券上路　鄭文燦：留4百元刺激消費剩餘捐助社福團體

三倍券提領首日　信義警分局加強偏鄉郵局、超商安全維護

國小及幼兒園教師甄選初試　考場沒冷氣！考生揮汗應試做答

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

台南市政顧問徐修齊　府城傳愛捐贈100萬元助弱勢民眾

行動不便就醫很辛苦　天晟醫院鄭朝馨：可尋求居家醫療服務

孩子們雙手合十　參加宏善寺開辦免費夏令營開課典禮

王時思、周幼偉離開台南　市長黃偉哲頒發感謝牌表彰兩人貢獻

台南市議會經建考察訪澎湖縣府　郭信良議長讚觀光行銷出色

荷蘭駐台代表紀維德獲頒桃園榮譽市民　鄭文燦：推動桃荷交流貢獻良多

少年手機遺失心頭慌　枋寮暖警陪同協尋…轉角遇到善心人

影／振興三倍券上路　鄭文燦：留4百元刺激消費剩餘捐助社福團體

三倍券提領首日　信義警分局加強偏鄉郵局、超商安全維護

國小及幼兒園教師甄選初試　考場沒冷氣！考生揮汗應試做答

到中國任教年薪200萬「3年就失業」　講師回台控告台大、師大

中職／桃猿7輪真的有奇蹟！楊瑞承首安、首轟送給父母

中職／楊瑞承首安、首轟同天出爐　曾總：好的開始

心都融化了！餵梅花鹿、小羊、豬寶寶超療癒　全台6間「開心農場」盤點

台南市政顧問徐修齊　府城傳愛捐贈100萬元助弱勢民眾

月中就吃土！愛花錢亂買…15道題自測「衝動指數」有多高　心理專家搖頭了

行動不便就醫很辛苦　天晟醫院鄭朝馨：可尋求居家醫療服務

中職／陽耀勳5安新高　沒想完全打擊：想了就忘記選球

LEE HI：我適合哪間公司？ 　AKMU李燦赫秒答「妳等我開公司」引韓網振奮：快脫離YG！

中職／陽耀勳享受比賽　曾總：展現正面態度

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

地方熱門新聞

市府員工月薪3萬　竟買基隆1050萬宅

15歲少年CPR救人　過去父親倒地沒人救

全國議長齊聚苗栗　朱立倫稱會老友

金山警與環保局聯合取締改裝車

花蓮市幼另類畢旅　大班化身小萌兵勇闖障礙

沙鹿男女攔轎！媽祖停20秒甩尾繞路

新北市圖提供融合玩具服務

雲林郵局明起10家支局「架帳篷」備戰

「三倍券先領再說！」頭份郵局7點不到人龍湧現

永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商認了

鄭文燦協助「紙風車劇團」　進駐營區

全國優質東方美人茶賽　他拿前三名

草里釣魚吧15日開放報名

外來種埃及聖䴉花蓮現蹤　林管處籲全民追蹤

更多熱門

相關新聞

疝氣治療　腹腔鏡手術是新趨勢

疝氣治療　腹腔鏡手術是新趨勢

50多歲的黃先生不時感覺到腹股溝一用力就會有疼痛感，而站立時胯下就會有鼓鼓的不明物…，經前往中壢區天晟醫院就醫，經醫師診斷為「疝氣」。天晟醫院一般外科醫師張雍泓表示，「疝氣」俗稱「墜腸」，男女老少都可能會得，發生的原因與先天腹股溝處結構弱、腹股溝管閉合不全，或腹股溝處腹壁肌群支撐結構不全或弱化有關。

謝謝並肩防疫　李憲明至天晟贈物資

謝謝並肩防疫　李憲明至天晟贈物資

營養師推薦　這些食物提升免疫力

營養師推薦　這些食物提升免疫力

天晟醫院桃園市失智共照中心揭牌

天晟醫院桃園市失智共照中心揭牌

醉漢勒頸　天晟醫院譴責醫療暴力

醉漢勒頸　天晟醫院譴責醫療暴力

關鍵字：

天晟醫院鄭朝馨居家醫療服務

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

三峽16歲少年撞警車亡　傷者爸怒控警故意倒車輾斷手腳

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

就要給曾之喬最好的！辰亦儒買5000萬豪宅

尋芳客爽吃摻毒姊妹丼　警局露底「名器」見人

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面