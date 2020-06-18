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疝氣手術治療新趨勢　腹腔鏡手術傷口小、痊癒快

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▲疝氣手術治療新趨勢。（圖／天晟醫院提供）

▲張雍泓醫師說，針對「疝氣」手術治療是唯一的選擇。（圖／天晟醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

50多歲的黃先生不時感覺到腹股溝一用力就會有疼痛感，而站立時胯下就會有鼓鼓的不明物…，經前往中壢區天晟醫院就醫，經醫師診斷為「疝氣」。天晟醫院一般外科醫師張雍泓表示，「疝氣」俗稱「墜腸」，男女老少都可能會得，發生的原因與先天腹股溝處結構弱、腹股溝管閉合不全，或腹股溝處腹壁肌群支撐結構不全或弱化有關。

▲疝氣手術治療新趨勢。（圖／天晟醫院提供）

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▲疝氣治療，腹腔鏡手術是新趨勢。（圖／天晟醫院提供）

張雍泓說，針對「疝氣」手術治療是唯一的選擇。病人通常一聽到要手術治療，馬上就緊張起來，傷口是不是很大？術後我要請假多久，工作怎麼辦？要多久才能搬重物，復原時間要多久？而除了傳統的疝氣手術之外，疝氣也可以用微創手術來治療。

相較於傳統的開腹手術，腹腔鏡手術是利用數個不等的小傷口（約1-2公分），以特製的器械和鏡頭，讓手術醫師得以利用高解析度的螢幕檢視患部，以腹腔鏡各式的器械，其中包含電燒，自動吻合器，超音波刀，雷聲刀等等來進行手術。腹腔鏡的使用已發展數十年，受到全世界的檢視，其安全性及治療的成效皆與傳統手術有過之而無不及。

隨著腹腔鏡手術普及，很多手術都可以採用，肚皮上只會有幾個約1至2公分的小傷口，不僅降低術後的疼痛感，甚至可以在術後當天下床行走，隔天即可準備出院休養。

腹腔鏡的5項優點：1.較小的傷口，僅約1至2公分，大幅減少術後疼痛及止痛藥使用。2.減少疤痕及沾黏情況產生。3.加速術後恢復及減少住院天數，更快速的回到工作崗位。4.疼痛的減少也使病人可以更快起身活動，減少術後臥床所造成的肺炎、腸阻塞等等併發症。5.腹腔鏡演進日新月異，不僅有更多安全、便利器械，其安全性及治療成效也不斷的被世界所檢視與肯定。

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