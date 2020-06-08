　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

謝謝並肩防疫　桃園副市長李憲明至天晟醫院致贈物資

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲謝謝並肩防疫，李憲明至天晟贈物資。（圖／衛生局提供）

▲謝謝並肩防疫，李憲明至天晟醫院贈物資。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情期間，桃園市中壢區天晟醫院為保障市民的就醫權益，及提高醫療照護品質，調整該院設置暫時性隔離區域病床20床；現今，隨著疫情趨緩，副市長李憲明8日前往該院道感謝，肯定院方醫療人員與市府一起並肩防疫，同時致贈聯華食品物資慰勞醫療人員。

天晟醫院由蔡芳生院長、鄭貴麟榮譽總院長率領醫療護理及醫技團隊代表，接受桃園市政府團隊的表揚指出，天晟醫院執行中央及地方的防疫政策，各項措施均採超前部署，妥善規劃入口篩檢及動線管制外，更規劃分艙分流並設立獨立專責病房為防疫第一線健康把關，完善的感控措施讓所有就醫民眾安心。▲謝謝並肩防疫，李憲明至天晟贈物資。（圖／衛生局提供）

▲▼謝謝並肩防疫，李憲明至天晟醫院贈物資。（圖／衛生局提供）▲謝謝並肩防疫，李憲明至天晟贈物資。（圖／衛生局提供）

李憲明副市長說，中壢區一直都是桃園市重要的生活核心之一，現居住約41萬人口，占桃園市總人口數約20%。天晟醫院是中壢區唯一的區域級教學醫院，身負了重大的醫療照護責任。該院設置2個專責嚴重特殊傳染性肺炎病房17床，加護病房以負壓隔離病房規格設置隔離區域病床。

疫期，為保障桃園市民的就醫權益及提高醫療照護品質，該院調整設置暫時性隔離區域病床20床，協助桃園市收治疑似感染嚴重特殊傳染性肺炎疾病的市民，充分發揮互助合作之專業貢獻。

・夏天剛開始，現在買最好

ET快訊
當我們塑膠？台北捷運報警「抓逃票網紅」　晚間罕見發聲明
影片曝！眼鏡男抓狂變「藍波刀綠巨人」刺4警　1警遭捅破肚
選罷法2漏洞…陳柏惟比王浩宇更容易被罷免　游淑慧曝門檻票數
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

謝謝並肩防疫　桃園副市長李憲明至天晟醫院致贈物資

「桃園夜市券加倍送」發放6000份　落實照顧攤商中小企業

暑期畢業季就業潮到來　桃園舉辦5場大型徵才釋出5000職缺

疫情趨緩　桃園6/9日起教職員及學生進入校園不強制戴口罩

頭份槍擊案露曙光！2幫人馬「互相駁火」釀1死3傷　警漏夜追查鎖定嫌犯　　

影／姓名有「龜」字可免費登島　網酸爆！龜山島原居民代表說話了

花蓮吹響號角活絡人潮Q幣大方送　「遇見．夏」活動先暖身

疫情趨緩旅遊熱潮升溫　科技公司600人搭台鐵專列到花東旅遊

為民眾守住160萬　桃園警表揚銀行阻詐有功行員

南投縣新宣布防疫解封原則　縣府洽公「不量體溫」、社區據點開放共餐

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

聰明汪幫取貨！聽見關鍵字秒丟　一言不合就棄單：是在開玩笑？

謝謝並肩防疫　桃園副市長李憲明至天晟醫院致贈物資

「桃園夜市券加倍送」發放6000份　落實照顧攤商中小企業

暑期畢業季就業潮到來　桃園舉辦5場大型徵才釋出5000職缺

疫情趨緩　桃園6/9日起教職員及學生進入校園不強制戴口罩

頭份槍擊案露曙光！2幫人馬「互相駁火」釀1死3傷　警漏夜追查鎖定嫌犯　　

影／姓名有「龜」字可免費登島　網酸爆！龜山島原居民代表說話了

花蓮吹響號角活絡人潮Q幣大方送　「遇見．夏」活動先暖身

疫情趨緩旅遊熱潮升溫　科技公司600人搭台鐵專列到花東旅遊

為民眾守住160萬　桃園警表揚銀行阻詐有功行員

南投縣新宣布防疫解封原則　縣府洽公「不量體溫」、社區據點開放共餐

范冰冰38歲仍然像少女！「眼部保養法」5步驟大公開　熬夜不怕有黑眼圈

團媽界LV日本IRIS塵螨吸塵器　一次解決過敏原困擾

DJ Soda金色短髮消失！　「大波浪捲髮」新造型曝光…網看傻：這是誰

這兩色拼接丹寧相差了56年！LEVI’S新聯名全台一間獨賣

美國警察執法風向改變？　丹佛市警局：禁止「頸動脈窒息式」擒拿

美國警察有多暴力？一年擊斃1000人　平均每月135人逮捕後被弄死

享受智慧生活　ECOVACS掃地機器「掃吸拖」一次完成

長大太像狼！主人害怕扔收容所　安樂死前志工救下：超愛塞奶啊

地方熱門新聞

姓名有龜免費登島　原居民代表說話了

頭份槍擊露曙光　警漏夜追查逮嫌犯

龜山島20週年啟動　徵求「老龜友、大家龜秀」

謝謝並肩防疫　李憲明至天晟贈物資

「桃園夜市券加倍送」　發放6,000份

花蓮吹響號角活絡人潮　Q幣大方送

嘉義酒店業者推謝師宴優惠　最低消每人700

竹市學子會考表現亮眼

台東最酷工作徵「驅猴人」　薪資23.8K

台南市環保局招考清潔臨時人員放榜！

國道警處理連環撞　TMA緩撞車救22人命

竹山活化社區小雞傳承計畫

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

盧秀燕：台中沒防疫旅館有安心旅宿

更多熱門

相關新聞

韓國瑜貼6張畢業照！韓粉超感動

韓國瑜貼6張畢業照！韓粉超感動

「謝謝，辛苦了！」高雄市長韓國瑜今（8）日晚間在臉書貼出6張照片，指出這是市府團隊最後一次召開防疫會議，並感謝所有衛生局同仁、醫護人員、相關工作夥伴還有各行各業的配合，「一起漂亮的守住高雄4個多月零本土感染病例」，最後祝福未來市民們一切健康平安。

新壽機場櫃檯保旅平險　用街口也可支付

新壽機場櫃檯保旅平險　用街口也可支付

遶境中央限制千人實名制　拱天宮：不符需求

遶境中央限制千人實名制　拱天宮：不符需求

解封！蔡英文「要求」陳時中多休假　「台灣挺過考驗正在回歸日常生活」

解封！蔡英文「要求」陳時中多休假　「台灣挺過考驗正在回歸日常生活」

防疫7日大解封！賴清德台南打棒球　超強身手「封殺」郭國文

防疫7日大解封！賴清德台南打棒球　超強身手「封殺」郭國文

關鍵字：

防疫桃園副市長李憲明天晟醫院

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

黃安掰了台灣爽喊：回北京啦！緊戴「MIT口罩」豪華房隔離

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

黃捷弔唁許崑源「大哭原因曝光」

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

選罷法2個漏洞　游淑慧：罷免陳柏惟只要X萬票

蔡閨本名真的叫「蔡蠵龜」！爆笑由來曝光

嗑生蠔沒用！網傳「超硬久食物Top5」營養師狂打臉　唯一推薦曝

隔7年再生兒子…應采兒吐真實心聲！

陳彥婷懷孕吳怡霈霸氣呵護　製作人「已讀」：我工作沒了！

眼鏡男變「綠巨人」　藍波刀捅傷3警

北捷報警抓逃票網紅　罕見發聲明

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面