謝謝並肩防疫　桃園副市長李憲明至天晟醫院致贈物資

▲謝謝並肩防疫，李憲明至天晟醫院贈物資。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情期間，桃園市中壢區天晟醫院為保障市民的就醫權益，及提高醫療照護品質，調整該院設置暫時性隔離區域病床20床；現今，隨著疫情趨緩，副市長李憲明8日前往該院道感謝，肯定院方醫療人員與市府一起並肩防疫，同時致贈聯華食品物資慰勞醫療人員。

天晟醫院由蔡芳生院長、鄭貴麟榮譽總院長率領醫療護理及醫技團隊代表，接受桃園市政府團隊的表揚指出，天晟醫院執行中央及地方的防疫政策，各項措施均採超前部署，妥善規劃入口篩檢及動線管制外，更規劃分艙分流並設立獨立專責病房為防疫第一線健康把關，完善的感控措施讓所有就醫民眾安心。

▲▼謝謝並肩防疫，李憲明至天晟醫院贈物資。（圖／衛生局提供）

李憲明副市長說，中壢區一直都是桃園市重要的生活核心之一，現居住約41萬人口，占桃園市總人口數約20%。天晟醫院是中壢區唯一的區域級教學醫院，身負了重大的醫療照護責任。該院設置2個專責嚴重特殊傳染性肺炎病房17床，加護病房以負壓隔離病房規格設置隔離區域病床。

疫期，為保障桃園市民的就醫權益及提高醫療照護品質，該院調整設置暫時性隔離區域病床20床，協助桃園市收治疑似感染嚴重特殊傳染性肺炎疾病的市民，充分發揮互助合作之專業貢獻。

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