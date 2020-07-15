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吸塵器自燃！聖結石批大樓沒滅火器...家電專家透露：應避免用副廠電池

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▲▼聖結石租聯開宅，找不到滅火器 。（圖／翻攝聖結石臉書）

▲聖結石租聯開宅，找不到滅火器 。（圖／翻攝聖結石臉書，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

知名YouTuber「聖結石」今（15）日凌晨在臉書發文指出，家中未使用、未插電的吸塵器突爆炸，導致他向北市府承租位於蘆洲捷運聯開宅發生火災，但他找遍整棟大樓竟沒滅火器，最後在B1才發現，讓他氣炸。然而針對起火原因，有家電業者透露，無限吸塵器的副廠電池和原廠的價格差了3倍，品質沒有那麼好，所以可能會有自燃的風險。

聖結石15日凌晨在臉書發文，透露自己向北市府租的公宅發生火災，起因是吸塵器在未使用、未插電的狀況下爆炸自燃，火勢延著紗窗蔓延，現場濃煙密布，一度無法控制火勢，他遍尋大樓裡竟然都沒有滅火器，從自己住的20樓每層找，最後卻是在B1找到，讓他氣炸。

請繼續往下閱讀...

不過，北市捷運局課長林萬融卻坦言蘆洲聯開宅確實沒有滅火器，管委會與建商至今仍未完成公共設施點交，已多次要求管委會改善，消防局6月10日前往稽查，又發現該大樓的滅火器全部過期，要求8月9日改善完成，因此建商先將滅火器全數集中於地下室，讓他喊冤「我們也是受害者」。

另外，《東森新聞》報導，針對吸塵器自燃的原因，家電業者透露，無線吸塵器除了避免用延長線充電，還得要注意用品質不穩的副廠電池，因為價錢就反映在產品上，副廠電池和原廠的差了將近3倍，「所以我們還是建議還是要買，原廠的電池比較有保障。」

事實上，蘆洲捷運聯開宅位於捷運蘆洲站的共構宅，共有1033戶，市府分回500多戶，捷運局指出，目前所有戶數都已承租，租期有分為3年、5年及9年半，房型從2房至4房，租金與市價相當。

▲▼ 。（圖／翻攝聖結石臉書）

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