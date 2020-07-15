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聖結石控聯開宅找不到滅火器　北市：我們也是受害者

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▲▼聖結石租聯開宅，找不到滅火器 。（圖／翻攝聖結石臉書）

▲聖結石租聯開宅發生火警，竟找不到滅火器 。（圖／翻攝聖結石臉書）

記者楊亞璇／台北報導

網紅聖結石15日凌晨位於北市的租屋處發生火災，吸塵器無預警爆炸，整棟大樓竟沒有滅火器，後來在B1找到才把火撲滅。對此，北市捷運局表示，確實沒有滅火器，委會與建商至今仍未完成公共設施點交，導致過期的滅火器全數集中地下室，喊冤「我們也是受害者」。

北市捷運局課長林萬融坦言大樓確實沒有滅火器，該聯開宅於2017年開始交屋，同時管委會也成立，不過管委會與建商至今仍未完成公共設施點交，公共設施包括消防設施，已多次要求管委會改善，消防局6月10日前往稽查，又發現該大樓的滅火器全部過期，要求8月9日改善完成，因此建商先將滅火器全數集中於地下室。

▲▼ 。（圖／翻攝聖結石臉書）

▲滅火器集中於地下室。（圖／翻攝聖結石臉書）

林萬融認為，捷運局雖是房東，但認為這是管委會與建商間的糾紛，房屋遭受損失捷運局也是受害者，至於承租人發生吸塵器自燃問題，可找廠商善後，對於自燃造成房屋及設備毀損部分，會協助承租人向管委會提出損害賠償。

蘆洲捷運聯開宅位於捷運蘆洲站的共構宅，共有1033戶，市府分回500多戶，捷運局指出，目前所有戶數都已承租，租期有分為3年、5年及9年半，房型從2房至4房，租金與市價相當。

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