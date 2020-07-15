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稱赴陸就學好　國台辦貼「你裝作不知道的8件事」回應陸委會

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▲▼國台辦以你不知道的8件事情，回應陸委會。（圖／大陸國台辦官方微博）

▲國台辦以你不知道的8件事情，回應陸委會。（圖／截自大陸國台辦官方微博）

記者陳政錄／綜合報導

針對陸委會日前在臉書發文「赴陸就學你不能不知道的8件事」，示警台生西進風險，大陸國台辦14日也在微博以「台灣陸委會裝作不知道的8件事」回應，強調中國大陸是世界公認防疫工作最好、最透明的地區，指出截至2019年底，台灣青年來大陸就業累計進5萬人次，創業1.3萬人次。

受新冠肺炎疫情影響，不只陸生遲遲無法來台，不少於大陸學校就讀的台生，也尚未動身復學，在各界爭論未消之際，陸委會8日上午於臉書上發文，提醒年輕學子「赴陸就學你不能不知道的8件事」，建議在異地求學上，應先了解所有資訊在做決定。

▲▼陸委會提醒年輕人赴陸就學前，須留意8件事情。（圖／大陸委員會官方臉書）

▲陸委會提醒年輕人赴陸就學前，須留意8件事情。（圖／大陸委員會官方臉書）

陸委會提醒包括一、從中國大陸高校轉赴歐美深造較以往困難；二、網路設限封鎖資訊瀏覽不便；三、校園及日常生活受中共監控情形嚴重；四、民眾發表之言論受到中共高度審查管控，常因言獲罪；五、美中貿易衝突致陸方就創業情勢日趨嚴峻，畢業後謀職不如想像中容易；六、中國大陸疫情資訊不透明危及健康安全；七、在陸就學之部分院校系所學歷返台無法被採認；八、遇到困難或問題可撥打諮詢服務專線請求協助。

對此，國台辦透過微博以「台灣陸委會裝作不知道的8件事」回應，首先就強調，大陸是世界公認防疫工作最好、最透明的地方，以及大陸經濟前景好、台灣經濟對大陸依存度已達歷史最高水平、大陸高校的學術水準已得到國際承認、台生來大陸求學可申請專項獎學金、科研迅速發展為青年帶來機會、出國深造留學機會多、實習就業機會多等。

國台辦以「風景這邊獨好」，形容中國大陸是年輕學子求學的優良選擇，強調目前在大陸就讀的台灣學生無一人感染，有充足的空間容納畢業生，2019年，大陸央企、金融機構、台資企業、新聞媒體、文博機構、科技企業等共招收10000多名台青實習等。

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