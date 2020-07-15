王世堅怒轟蘇貞昌：三倍券都沒辦法幹好了　你能幹什麼大事

▲王世堅怒轟蘇貞昌。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

記者黃巈禾／台北報導

三倍券15日上路，民眾關注第一天超商或郵局是否會大排長龍。經濟部長王美花呼籲民眾分流，經濟部正與超商業者溝通晚領三倍券的優惠方案。對此，民進黨台北市議員王世堅直指王美花是在幫蘇貞昌收拾爛攤子，更怒批蘇貞昌連三倍券都處理不好，能幹什麼大事。

王世堅14日在政論節目《新聞面對面》表示，「他院長皇恩浩蕩，他讓你領得困難，讓你等得久，然後你會更感激」，霸氣固然重要，但霸氣若跟能力不成正比，霸氣真的不必要，要有能力，才能講霸氣。

王世堅指出，不管民間企業，或政壇的人，很多人在蘇貞昌回任後，蘇貞昌到處遇到的人就問說「你沒想到我會回來當院長吧！」蘇貞昌現在確實是一人之下，萬人之上，但高票當選的是總統蔡英文，蘇貞昌不要得到人民信任就狐假虎威，蘇貞昌不過是在憲法體制，所謂改良式、混合制的雙首長制底下被任命為院長，希望蘇貞昌能珍惜。

對於王美花目前與超商業者溝通晚領三倍券的優惠方案，王世堅直言，王美花是來收拾爛攤子，這麼優秀的經濟部長，為了這麼小、簡單的事情，被蘇貞昌把三倍券複雜化，現在來做斷尾處理，還要去想晚鳥計畫，「在這樣的院長領導之下，我不相信這樣的行政院能幹什麼大事，因為你連發錢、發三倍券這麼小的事，你都沒辦法幹好了，你能夠幹什麼大事」。

對於現場來賓、民進黨立委高嘉瑜說行政院官員一定費盡心思，才有這樣的政策，王世堅表示，「我什麼都同意妳啦！」但這點不同意，社會都全面在檢討這件事情的時候，動不動拿民進黨這三個字來當招牌，任何人都沒有這個權力，民進黨從黨外一路以來，多少民主先進犧牲才成就民進黨再度執政，「蘇院長，你如果不把小英總統的指示，好好的聽進去，你繼續這樣惡霸下去的話，那就走著瞧吧！」