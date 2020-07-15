中國第二季GDP將揭曉　人行操作1.6兆MLF釋活水

▲市場關注中國大陸Q2的GDP成長率表現。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局預計明（16日）上午，召開國民經濟運行情況新聞發布會，公布第二季和上半年GDP表現，路透社預計中國大陸Q2的GDP成長率落在-3.1％至4.0％之間。與此同時，中國人民銀行（大陸央行）稍早發布公告稱，展開中期借貸便利（MLF）操作4000億元人民幣，約合新台幣1.67兆元，利率與前次持平。

人行公告稱，當日開展4000億元中期借貸便利（MLF）操作，期限為1年，中標利率2.95％。此次MLF操作是對本月兩次MLF到期和一次定向中期借貸便利（TMLF）到期的續做，其中TMLF續做可繼續滾動，總期限為3年。

▲疫情影響全球經濟發展 。圖／CFP）

值得注意的是，當日大陸銀行間市場各期限利率均有所上升。15日發布的上海銀行間同業拆放利率（Shibor）顯示，隔夜利率為2.022%，較上一個交易日上升35.2個基點；7天和14天利率分別為2.15%、2.113%，較上一個交易日上升0.2個基點和1.9個基點；一年期利率為2.516%，較上一個交易日上升3.6個基點。

《金融時報》報導引述光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，從量來看，近期人行重起逆回購，穩定市場預期，流動性處於合理充裕水平。他說，人行調降再貸款再貼現利率引導金融機構降低實體經濟融資成本，短期政策轉向觀望，尤其是近日即將出爐二季度重磅經濟數據，人行政策需要進一步宏觀數據指引。

根據路透社日前對55名經濟學家的調查，這些經濟學家認為，中國第二季GDP的成長率將在-3.1％至4.0％之間，這反映出外界對中國經濟的現狀存在巨大的分歧。2020年第一季，中國大陸GDP成長率為-6.8%，出現1976年後的首次萎縮

分析稱，雖然本土疫情趨緩後，中國消費者信心與工廠生產逐步改善，但服務業發生顯著的反彈，以及國際疫情持續，可能對拖累經濟複蘇。

人行貨幣政策司副司長郭凱近期表示，下半年穩健的貨幣政策要更加靈活適度。「適度」有兩個含義，一是總量上要適度，信貸的投放要和經濟復甦的節奏相匹配。二是價格上要適度，一方面要引導融資成本進一步降低，向實體經濟讓利。

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