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實名制口罩「補領機會只有1次」　陳時中：錯過不退費！

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▲中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

口罩實名制2.0、3.0有不少民眾繳費完成後，沒有領取，中央流行疫情指揮中心也宣布開放補領，根據統計，口罩繳費未領取的共有12萬人，總計465萬元。指揮官陳時中也提醒，補領機會只有一次，7.35元的處理費由政府負擔，這次沒有補領，政府也不在提供補領，也不會退費。

▲▼0715疫情指揮中心記者會。（圖／流行疫情指揮中心提供）

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▲陳時中提到，通知補領的簡訊費用由政府負擔。（圖／流行疫情指揮中心提供）

口罩實名制補領一律統一在8/28以簡訊通知，民眾可到原選擇門市或通路領取，若原選擇如果原選擇門市或通路已經停止營業或更換地點，會在8/24先簡訊通知，民眾選擇其他領取地點，領取時間統一在8/31~9/13。

為使補領程序順利，第1期至13期民眾補領口罩將併於第15期的預購期程辦理；自第14期起補領併於次2期（即第16期，各期以此類推）的預購期程辦理，並以補領1次為原則。

▲▼口照補領對象。（圖／流行疫情指揮中心提供）

▲實名制口罩補領程序。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮官陳時中提醒，為落實防疫措施簡化補領程序，本次補領口罩需支付超商等通路的「處理費7.35元」將由政府負擔，但本次若仍逾期未領，就不再辦理補領跟退費。

而為何時間點落在8/31才能開始領？陳時中表示，由於口罩補領需進行eMask、健保APP及通路商事務機（kiosk）增修系統及封裝測試等相關工作，同時也需配合修改超商/市與藥妝店口罩領取流程及相關門市人員教育訓練，相關預備作業至少需30個工作天。

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