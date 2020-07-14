KTV開趴遇臨檢！2屁孩被搜出毒品爆氣…把員警K到腦震盪

▲中壢警分局甘姓副所長2017年間臨檢KTV時，慘遭2年輕男子毆打至腦震盪。（示意圖，與本案無關／記者李忠憲翻攝）

記者徐愷昕／桃園報導

26歲林姓男子與20歲李姓男子2017年間至中壢某KTV歡唱，期間遇警臨檢，當場被搜出K他命殘渣袋，林、李2人瞬間崩潰，在大罵完三字經後，怒朝甘姓副所長頭部猛毆，害他腦震盪。法院近日判決出爐，依法判處李男3月徒刑、林男則是拘役30日。全案仍可上訴。

林男與李男2017年6月13日相約至桃園某KTV消費，正好遇中壢分局甘姓副所長到場臨檢，熟料，2人僅因被搜出K他命殘渣袋就爆氣，心生不滿下，竟直接在包廂內大罵甘警三字經，隨後猛毆副所長頭部，害甘警腦震盪。警方見情勢危急，立即將2人逮捕，訊後依殺人未遂等罪嫌送辦。

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▲中壢警分局甘姓副所長2017年間臨檢KTV時，慘遭2年輕男子毆打至腦震盪。（示意圖，與本案無關／記者李忠憲翻攝）

檢方偵辦時認為，李男雖徒手傷害員警，但2人本身沒有任何嫌隙，李應無殺人犯意及動機，在勘驗完甘警傷勢後，確定他沒有致命風險，偵結依妨害公務罪嫌起訴2人。

桃園地院審理時，林男坦承犯行並表示歉意，法官考量他已以3萬6千元賠償甘警，雙方達成和解，審結依侮辱公務員罪判他拘役30天，得易科罰金3萬元；但李男的部份，由於他案發後遲未到庭被通緝，如今被抓後才坦承犯行，審結依妨害公務罪判他有期徒刑3月。

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